سيدات طائرة الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الاتحاد بالإسكندرية، وقدم فريق سيدات طائرة الأهلي عرضًا قويًّا على مدى اللقاء، وتألقت لاعبات الفريق وقدمن مستوى مميزًا، تحت قيادة المدير الفني حمدي الصافي.

وتفوق الأهلي في الأشواط الثلاثة على الاتحاد بنتائج: 25-9، و25-10، و25-18.

وكان فريق سيدات الطائرة بالنادي الأهلي قد فاز في الجولة الأولي على فريق الزهور بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات طائرة الأهلي» مع فريق 6 أكتوبر، يوم الجمعة المقبل، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

