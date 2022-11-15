عبدالجليل لـ مصطفى يونس: الخطيب رمز كبير ولا يجوز التطاول عليه

علق محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، على ما يقوم به مصطفى يونس ضد القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا يقوم بالتجريح ضده، ولكنه حزين منه.

وقال عبد الجليل عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «أنا متواجد في الأهلي منذ عمر الـ13 عامًا، وكنت بصحبة حمادة يونس دائمًا، وكنت أذهب إلى مصطفى يونس في منزله، وصديقي عمرو أنور سبق وعمل في النادي الأهلي ولم يأخذني معه، ولم أحزن وأخرج للهجوم ضده«

وأضاف: «حزن مصطفى يونس وهجومه ضد النادي، بسبب عدم عمله داخل الأهلي، لأن محمود الخطيب يعتبر من أصدقاء العمر، العلاقات الشخصية شيء».

وأكمل: «ما يحزنني من مصطفى يونس حديثه بهذا الشكل عن الكابتن محمود الخطيب، جميعًا انتقدنا النادي الأهلي في الموسم الماضي عندما كان مستوى الفريق سيئًا، ولا يجب أن نقوم بالتجريح بهذا الشكل».

وتابع: «الخطيب مثل حلمي زمورا، هم رموز كبيرة، والخطيب لم يتجاوز ضد أي شخص في يومًا من الأيام، الكابتن الخطيب كان دائمًا يتحدث عن أبناء جيله بشكل رائع بمن فيهم مصطفى يونس، ونفس الأمر عن طاهر أبوزيد يتحدث بشكل جيد رغم أنهم كانوا على خلاف أو يلتقى معه».