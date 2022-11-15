وإنت لسه سنجل.. زفاف فاخر لـ كلبة في الهند |فيديو

احتفل حي هندي صغير بـ زفاف كلبة في منطقتهم أول امس، حيث قاموا بدعوة 100 جار، وأقاموا الطقوس ونقلوا "العفش" إلى منزل الزوجية.

قام زوجان بإقامة حفل زفاف هندي تقليدي كامل لكلبتهم الأليف مع جميع الطقوس والرقص والغناء كما في حفلات الزفاف المعتادة.

تم تزويج كلبة أليفة تدعى «سويتي» من كلب في الحي يدعى شيرو، مع اتباع جميع طقوس حفل الزفاف الهندي التقليدي.

انتشر مقطع فيديو لحفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرًا الضجة والسخرية من سلوك أصحاب الكلاب، حيث رافق مراسم الزواج "دول" ورقص الناس بحماس في حفل الزفاف.

المعازيم في زفاف الكلبة

كما أرسل أصحاب الحيوانات الأليفة 100 بطاقة دعوة لجيرانهم الذين حضروا حفل زفاف الكلاب باسم "Baraatis".

يقول صاحب الكلبة: "دائما ما كنت أزور المعبد وبما أنه ليس لدينا طفل، فقد اعتدنا على الاعتناء بالحيوانات الأليفة، وقد كانت سويتي جزءًا من حياتنا خلال السنوات الثلاث الماضية فهي مثل ابنتي".

وعن الزفاف أضاف: "للتحضير، قمنا بشراء الأواني والساري كطقوس معتادة لحفل الزفاف، سأشعر بالسوء كأب لأنني رعتها لمدة ثلاث سنوات بصفتي وصي عليها".