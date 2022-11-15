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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتعويض غياب الونش.. الزمالك يخطط لاستعادة لاعبه من سموحة أو قيد عبد السلام

الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة نادي الزمالك، تسعى لحل الأزمة الدفاعية التي تواجه الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابة محمود حمدي الونش، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

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وقال عبر برنامجه «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «الزمالك كان يريد التعاقد مع عبدالله بكري مدافع  فاركو، لكن أزمة القيد التي يواجهها النادي قد تمنع النادي الأبيض من التعاقد معه».

وأضاف: «هناك أحاديث تدور في الزمالك حول إمكانية استعادة  محمود شبانة المعار لنادي سموحة، أو قيد محمد عبد السلام في قائمة الفريق، خلال يناير القادم، وهو موجود ضمن قائمة الانتظار».

وأوضح أن هناك لاعبان مهددان بالغياب عن مباراة المصري في بطولة كأس مصر ، وهم إبراهيما نداي ومحمود الونش، والأول لم يسافر خارج مصر لرغبته في التأهيل من الإصابة بشكل سريع تمهيدًا للعودة إلى المستطيل الأخضر.

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