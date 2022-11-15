قافلة حياة كريمة الثقافية تصل لـ قرية ساقية أبو شعرة

وسط حضور منقطع النظير وسعادة غامرة لأطفال وأهالي قرية ساقية أبو شعرة في اليوم الثاني على التوالي من برنامج وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين كيلاني ومشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية وذلك خلال الفترة من ١٣ نوفمبر وحتى 24 نوفمبر ٢٠٢٢، والتي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، وإشراف أحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، وحمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه.

تضمنت فعاليات اليوم الثاني بمدرسة الشهيد جمال صبحي بنات الابتدائية بساقية أبي شعرة مجموعة من الورش الفنية في عدة مجالات ورشة الحلي للمدربة سعاد المهدي، وورشة الفخار للمدرب فوزي غنيم، وورشة الخيامية للمدرب كريم خلف، وورشة السجاد للمدرب رزق هزاع، وورشة الصدف للمدرب وائل الخشن، وورشة اكتشاف المواهب والرسم للفنانة جيهان مبروك.

قدمت أماني محمد مطاوع ورشة حكي تحت عنوان رفيق الطريق" بجانب مجموعة من الألعاب الشعبية للأطفال، وقدمت الشركة القابضة لقاء توعوي عن كيفية تكوين أسرة المياه بحيري ربيع أخصائي توعية بشركة المياه، بجانب ورشة تلوين قدمتها هند علي، أميرة راشد، ومن خلال الأمسية الشعرية قدم الشاعر مأمون عطية، والشاعر محمد السيد قصيدة "اهواكي يامصر"، ولتنمية المواهب الناشئة تم تقديم مواهب القرية في الغناء الطالبات روان أشرف، روان عماد.

أقيم عرض فني لفرقة عرائس ماريونيت لثقافة الطفل للفنان جمال الشرنوبي، والفنانة يارا محمد، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة قصر ثقافة شبين للموسيقى والغناء الشعبي بالإضافة إلى عرض تنورة، وذلك بمشاركة بيت ثقافة سنتريس بفرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي.