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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الـ72 ساعة المقبلة ستشهد فيها البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة في فترات النهار والليل، لأن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس، وهو ما يساعدنا على انخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة تماما خلال فترة النهار.

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وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية منة الشرقاوي، أنّ الأجواء خريفية معتدلة على أغلب المناطق الشمالية للبلاد، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وتكون الأجواء مائلة للحرارة على أغلب محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 


وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، سيحدث تباين في درجات الحرارة مقارنة بفترة الليل، وسيصل هذا الفارق إلى 10 و12 درجة مئوية في بعض المناطق، وأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة». 


وأشارت إلى أنه مع وجود منخفض جوي في طبقات العليا والسحب المنخفضة والمتوسطة سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار تأثيرها أكبر في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط معرضة لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على فترات متقطعة من اليوم، وستتعرض المناطق الداخلية لسقوط أمطار بكميات أقل، وستكون أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وبعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر.

الأرصاد درجات الحرارة السحب المنخفضة الصعيد الأرصاد الجوية

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