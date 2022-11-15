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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 773 شاحنة و 80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 409 شاحنة  و 56 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 364 شاحنة  و 24 سيارة  . 

حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس  وغادرت السفينتين دليلة والحرية 2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس  ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة  سينا  فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر )للسفن الثلاث  سينا و ايلة وبريدج  .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1190 راكب بموانيها . 

مواني صادرات البحر الأحمر الصادرات إعلامي بضائع ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع بضائع عامة

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