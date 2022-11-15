تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 773 شاحنة و 80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 409 شاحنة و 56 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 364 شاحنة و 24 سيارة .

حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية 2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر )للسفن الثلاث سينا و ايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1190 راكب بموانيها .