عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار دولي للطاقة: مصر أحدثت تحولا في خارطة الغاز الطبيعي عالميا

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قال عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولي، إن مصر أحدثت تحولا في خارطة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال عالميا، والآن مع وجود محطات التسييل في إدكو ودمياط، ومع وجود إنتاج كبير من حقول الغاز المختلفة أو من الغاز الذي يأتي إلى مصر لتسجيله وتصديره إلى أوروبا أصبحت مصر مركزا لا يستهان به.

txt

خبير سياسي: مصر الآن أحد المراكز القوية لتصدير الغاز الطبيعي

txt

وزير الكهرباء يفتتح أول مشروع استكشافي لاستخدام الغاز الطبيعى والهيدروجين الأخضر بشرم الشيخ

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «يمكن أن نقول إن إنتاج الغاز من دول منتدى غاز المتوسط سيصل إلى نحو 12 مليون طن، لتصبح مصر المصدر للغاز المسال، والذي كان يصدر من روسيا إلى أوروبا، وهي كمية معتبرة ومهمة للقارة الأوروبية».

وتابع: «أوروبا الآن تحتاج أي كمية من الغاز سواء مسالا أم لا، لتغطية ولو جزء من احتياجاتها التي كانت تأتيها من روسيا، وهناك كميات تأتي من الجزائر والنرويج والولايات المتحدة وغيرها».

وأكد: «مصر بموقعها الاستراتيجي كمركز للطاقة في المنطقة، وتملك المحطات الوحيدة في المنطقة لتصدير الغاز مسالا؛ هي السبيل الوحيد لتصدير الغاز في الفترة الحالية».

عامر الشوبكي مستشار الطاقة الدولي الغاز الطبيعى مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

الفيروس المخلوي في المدارس.. إجراءات حاسمة حال إنتشار العدوى| تعرف عليها

العلاقة الزوجية.. الإفتاء: لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته في 3 أوقات

بعد إعلانه عودته لـ سموحة.. فرج عامر: أهم أهدافي صرف جميع مكافآت اللاعبين

العفو الرئاسي: إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا

ترشيحاتنا

توقيع مذكرة مشروع إنتاج الوقود الأخضر بين مصر وشركة مصدر الإماراتية

أشاد بالإصلاح الاقتصادي المصري.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس البرازيل

ابقوا في الملاجئ.. بيان عاجل من زيلينسكي بعد الضربات الصاروخية الروسية

انتقامية.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي: نخشى وقوع هجمات إلكترونية روسية

وزير أوكراني: الضربة الصاروخية الروسية اليوم هي الأكبر منذ بداية الحرب

وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار فى المحافظات.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريجيم ومشروبات سريعة لحرق دهون الكرش للأبد

القائمة القصيرة لجائزة ورشة ستوريتل لرواية الجريمة الأدبية|صور

أوعى تتجاهلها.. 4 أعراض شائعة لانسداد الشرايين بسبب الكوليسترول

رغم تشابهه مع الأنفلونزا.. لماذا الفيروس المخلوي خطير ؟

فيديو

دريس كود.. شروط شريف مدكور لظهور المحجبات ببرنامجه.. فيديوجراف

يوم الطاقة بقمة المناخ.. مبادرة تطلقها وزارة الكهرباء لحماية البيئة

فيهم الصالحون والطالحون.. حقيقة سرقة الجن للمال والذهب من المنزل|فيديوجراف

منتشر في المدارس ويهدد الاطفال.. معلومات صادمة عن الفيروس التنفسي.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ