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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير سياسي: مصر الآن أحد المراكز القوية لتصدير الغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن القيمة المضافة السياسية والاقتصادية التي خلقتها مصر بمنتدى غاز المتوسط كبيرة للغاية، موضحا أن مصر لديها رؤية للأبعاد الإستراتيجية و الخريطة الجيوسياسية الموجودة على مستوى العالم، فمصر الآن أحد المراكز القوية لتصدير الغاز الطبيعي، والطاقة على مستوى العالم.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «أولى الخطوات الإستراتيجية التي هزت المنطقة هي اتفقيات الغاز، والتي وضعت مصر بشكل كبير على مكامن مصادر الطاقة، ثم المرحة الثانية ببناء البنية التحتية في مجال تسييل الغاز الطبيعي».

وتابع: «مصر بها محطات وبنية تحتية قوية لتصدير الغاز الطبيعي، واحدة في إدكو في البحيرة، وأخرى في دمياط، وهي ما تمكنا من استيراد الغاز لتسييله ثم إعادة تصديره إلى أوروبا من خلال ناقلات الغاز، وخطوط الأنابيب لذلك أصبحنا قوة إقليمية في مجال إنتاج الطاقة في ظل لأزمة التي خلقتها الحرب الروسية الأوكرانية».

واستطرد: «الرئيس السيسي وضع الأمور في نصابها بشكل شفاف وموضوعي وأصبح الأمر متعارف عليه، ثم جرى تأسيسي منتدى غاز المتوسط، لتتحول هذه الدول من دول يمكن أن تتصارع إلى دول ذات مصالح مشتركة منظمة، وبالتالي فالمنتدى أعطى نوعا من الاستقرار والثقة والطمأنينة لأوروبا، لتقول إن هذه المنطقة قادرة على أن توفي احتياجات أوروبا دون أي مشكلات ما بينها».

عمرو صالح أستاذ الإقتصاد السياسي مصر منتدى غاز المتوسط الغاز الطبيعى

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