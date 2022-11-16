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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب
اسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر تراجعًا بعد ما سجلت  أعلى مستوى في تاريخها يوم الأحد 13 نوفمبر، حيث قفزت أسعار الجرام عيار 24 من 1500 جنيه بالمصنعية ، إذ يهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

ويهتم الكثير من الشباب الراغب في الزواج وكذلك الراغبون في حفظ أموالهم واستثمارها  بالتعرف على  أسعار الذهب ، إذ  تراجع  عيار 21 إلى 1262 جنيها بعد ما وصل الى 1,275  جنيها يوم الأحد 13 نوفمبر  ، فيما سجل  1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ، كما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء  1,082  جنيها   فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 841 جنيها بعد 850  جنيها للبيع.

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

وارتفع  سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل أعلى سعر له الأحد 13 نوفمبر ، بعد ما سجل أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1457 جنيها للشراء الأحد الماضي. 

وعن أسعار الذهب اليوم  الأربعاء 16 نوفمبر 2022، فسجل عيار 21 : 1,262 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين  1,082 و 1,087 جنيها.

الذهب 

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وتهتم الفتيات والشباب  الراغبون في الزواج والذين يسعون الى الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم ، بمعرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث  سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1262 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1,268 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في موجة من الارتفاع غير المسبوق ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في  الاثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم الأحد  13 نوفمبر  مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1275 جنيها لعيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر فسجل هبوطا ليصل الى 1262 جنيها اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب  1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر جرام الذهب العام الماضي أقل من 1000 جنيه لعيار 21 حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

 أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 يهتم به الملايين يوميا وكذلك يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1262 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,442 جنيها.

 أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1262 جنيها للبيع و 1268 جنيها للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,082 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الأربعاء عيار 14 : 841 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 10,144 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,778 دولارا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

 وتختلف أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالمصنعية وذلك يتوقف على كل محل صاغة وعلى حسب اشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

ويبحث المصريون يوميًا عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميا

وقفزت أسعار الذهب  على المستوى العالمي، إذ صعد الأصفر في البورصة العالمية بقيمة 7.56 دولار.

وعن أسعار الذهب عالميا،  فشهدت اليوم  قفزة قوية، إذ سجل المعدن الأصفر 1,778.80 دولارا  مسجلا ارتفاعا  بحوالي (0.43 %).

وقفز الأصفر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,778.80 دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي.

الذهب 

وسجلت عقود الذهب الفورية العالمية ارتفاعا  اليوم بنسبة (0.43 %) ، بقيمة أكثر من 7.56 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,778.80 دولارا.

الذهب
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