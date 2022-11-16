لحظات عاطفية على الهواء.. فيل «يدغدغ» مراسلا كينيا خلال البث المباشر|شاهد

تعتبر الأفيال واحدة من أكثر المخلوقات روعة والتي تفوز بقلوبنا بأسلوبها اللطيف والمحبب، وهم أيضًا حيوانات ذكية وحساسة بشكل استثنائي، وقادرة على فهم المشاعر.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة عاطفية بين مراسل تلفزيوني وفيل، فبينما كان المراسل يتحدث عن تبرعات لإنقاذ الحياة البرية، واقفًا وسط الأفيال، قرر فيل منهم أن يمطره بالحب والمودة.

شاركت منظمة Sheldrick Wildlife Trust ومقرها كينيا، والتي تعمل من أجل "إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق سراح الأفيال اليتيمة"، مقطع الفيديو على حسابها الرسمي على إنستجرام.

دغدغة المراسل

في الفيديو يقوم أحد الأفيال بدغدغة الصحفي في أذنه بينما كان يقدم تقريرًا على قناة KBC وأمطره بالقبلات.

في غضون ذلك، حاول الصحفي ألفين باترسون كاوندا الحفاظ على استقامة وجهه والحفاظ على احترافيته طوال الوقت.

ورغم ذلك، انفجر ضاحكًا بعد أن استخدم الفيل جذعه لتقبيله على وجهه، والطاقم ينضمون إليه في الضحك.

https://www.instagram.com/reel/Ck7_GcEKCv2/?igshid=YmMyMTA2M2Y=