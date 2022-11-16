الدوما الروسي: أوكرانيا قد تكون متورطة بانفجار بولندا لاستدراج الناتو لمواجهة موسكو

قال نائب مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت، إن القوات الأوكرانية قد تكون متورطة في الانفجار الذي وقع شرق بولندا، للاستفادة من الاستفزازات لاستدراج دول الناتو إلى مواجهة روسيا.



وأضاف شيريميت - في تصريح نقلته وكالة أنباء نوفوستي الروسية - " روسيا تمتلك أسلحة فائقة الدقة ويتم استبعاد أي استهداف لأراضي بولندا .. معربا عن اعتقاده بأن روسيا تتعامل مع استفزاز رخيص تخطط له القوات الأوكرانية، والغرض منه هو جر دول الناتو رسميا إلى النزاع في أوكرانيا".



ووفقا للنائب الروسي فإنه من الممكن أيضا أن تكون القوات الأوكرانية قد هاجمت الحدود مع بولندا بموافقة أجهزة المخابرات الغربية، بحيث يكون لدى الناتو رسميا سبب لإرسال قواته إلى أراضي أوكرانيا .. مشيرًا إلى أن الناتو يسعى لإضفاء الشرعية على أفعاله على الأراضي الأوكرانية من أجل تبرير العدوان على روسيا.

