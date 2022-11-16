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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

الأهلي
الأهلي

أعلن الإعلامي مهيب عبدالهادي، أن النادي الأهلي، قد أتم اتفاقه مع أحمد عادل ميسي، نجم الاتحاد السكندري من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه “اللعيب” على قناة “إم بي سي مصر”: “النادي الأهلي أتم الاتفاق نهائياً مع أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد”.

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وتابع: “النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب في يناير، بعد ما كانت هناك رغبة من البداية في ضمه قبل بداية الموسم”.

عرض الأهلي

وأضاف: “النادي الأهلي سيقدم عرضاً رسمياً من أجل شراء ميسي من الاتحاد السكندري وأتوقع موافقة محمد مصيلحي رئيس النادي، خاصة أن الفريق الأحمر يمتلك 3 بطاقات وهم محمد محمود وزياد طارق وعمار حمدي، فمن الممكن أن يدخل أحد منهم في الصفقة".

واختتم: “عندي معلومة أيضاً أن مروان عطية يرغب في الرحيل إلى صفوف نادي الزمالك”.

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الأهلى النادي الأهلي مهيب عبدالهادى أحمد عادل ميسى الاتحاد السكندري

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