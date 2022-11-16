من مرانه بالأهلي.. عمرو السولية في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشر اللاعب عمرو السولية لاعب النادي الأهلي فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عمرو السولية في الصورة أثناء أداء تمارينه في النادي الأهلي، مما نال إعجاب متابعيه.

وقال الإعلامي محمد شبانة، إن إدارة الكرة بـ الأهلي بدأت تجهيز حملات إعلانية ضخمة لعدد من نجوم الفريق الأول لترضيتهم ماليا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تأخر صرف مقدم عقود الموسم الجديد وباقي مستحقات الموسم المنقضي.

وقال "شبانة" عبر برنامجه «بوكس توبوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: «لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي ترضية اللاعبين بحملات إعلانية ستكون عقب انتهاء إدارة الأهلي من عقود الرعاية الجديدة سوف تتم ترضية هؤلاء النجوم وعلى رأسهم محمد الشناوى حارس مرمى الفريق وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد عبدالمنعم ومحمود كهربا».