مجموعات المونديال "4".. فرنسا البطل وشبح الإصابة يطارد الكنغر الأسترالي

قاربت بطولة كأس العالم 2022 على البدء.. ويتنافس فيها 32 منتخبًا، من أجل حلم واحد وهدف واحد، ألا وهو اعتلاء عرش العالم في كرة القدم.

بطولة كأس العالم ستُقام للمرة الأولى في بلد عربي، لذا فإنه رغم عدم تأهل منتخب مصر للمونديال، إلا أننا نعيش بالفعل في أجواء البطولة قبل انطلاقها، فما بالكم بعد انطلاقها؟.. وهي بطولة تجمع أفضل اللاعبين في العالم، بطولة ستشهد المشاركة الأخيرة لبعضهم مختتمين مسيرات أسطورية، وستشهد أيضًا المشاركة الأولى لنجوم سيحملون الراية خلفًا لأساطيرهم.

وقبل انطلاق كأس العالم، نستعرض بالتفصيل يوميًا مجموعة من مجموعات بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ونختص اليوم المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من فرنسا وأسترليا والدنمارك وتونس.

المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022

– تُقدر القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الرابعة مجتمعين 1.453.8 مليار وربعمائة وثلاثة وخمسون يورو.

– أغلى لاعب من حيث القيمة التسويقية في منتخبات المجموعة الرابعة هو الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة قدرها 160 مليون يورو.

– أقل لاعب قيمة تسويقية في منتخبات المجموعة الرابعة هو التونسي أيمن البلبولي، حارس مرمى النجم الساحلي التونسي بقيمة تُقدر بـ 50 ألف يورو

– أغلى منتخب قيمة تسويقية في المجموعة الرابعة هو المنتخب الفرنسي بقيمة تسويقية تُقدر بـ مليار يورو.

– أقل منتخب قيمة تسويقية في المجموعة الرابعة هو المنتخب الاسترالي بقيمة تسويقية تُقدر بـ 38.40 مليون يورو.

أبرز لاعبي المجموعة الرابعة هم:

فرنسا: ديمبلي - مبابي - بنزيما

أستراليا: مارتن بويل- جيمي ماكلارين - أرون مواي

الدنمارك: هوجبيرج - إيريكسن - دولبيرج

تونس: نعيم السليتي - إلياس السخيري- يوسف المساكني.

مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022

الجولة الأولى

الدنمارك ضد تونس في تمام الثالثة عصراً يوم 22 نوفمبر

فرنسا ضد استراليا في تمام التاسعة مساء يوم 22 نوفمبر

الجولة الثانية

تونس ضد أستراليا في تمام الثانية عشر ظهراً يوم 26 نوفمبر

فرنسا ضد الدنمارك في تمام السادسة مساء يوم 26 نوفمبر

الجولة الثالثة

تونس ضد فرنسا في تمام الخامسة مساء يوم 30 نوفمبر

أستراليا ضد الدنمارك في تمام الخامسة مساء يوم 30 نوفمبر.

قوائم المجموعة الرابعة

منتخب فرنسا

حراسة المرمى: هوجو لوريس، ستيف مانداندا، ألفونسو أريولا.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، رافاييل فاران، ويليام ساليبا، إبراهيما كوناتي، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، بريسنال كيمبيمبي.

خط الوسط: يان فيرتون، يوسف فوفانا، إدوارد كامافينجا، أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، ماتيو جاندوزي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، أوليفيه جيرو، كينجسلي كومان، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي وكريتسوفر نكونكو.

منتخب أستراليا

حراسة المرمى: ماثيو راين (كوبنهاجن الدنماركي)، أندرو ريدماين (سيدني أف سي)، داني فوكوفيتش (سنترال كوست مارينرز).

خط الدفاع: عزيز بهيتش (داندي يونايتد الإسكتلندي)، ميلوش ديغينيك (كولومبوس كرو الأمريكي)، جويل كينغ (أودنسي بولدكلوب الدنماركي)، ناثانيال أتكينسون (هارتس الإسكتلندي)، فران كاراتشيتش (بريشيا الإيطالي)، هاري سوتار (ستوك سيتي الإنجليزي)، كاي رولز (هارتس الإسكتلندي)، كريغ غودين (أديلايد يونايتد)، توماس دنغ (أربيريكس نييغاتا الياباني).

خط الوسط: آرون موي (سلتيك الإسكتلندي)، جاكسون إيرفاين (سانت باولي الألماني)، أيدين هروستيتش (فيرونا الإيطالي)، كاميرون ديفلين (هارتس الإسكتلندي)، بايلي رايت (سندرلاند الإنجليزي)، رايلي ماكغري (ميدلزبره الإنجليزي)، كيانو باكوس (ساينت ميرين الإسكتلندي).

خط الهجوم: أوير مابيل (قادش الإسباني)، ماثيو ليكي (ملبورن سيتي)، مارتين بويل (هيبرنيان الإسكتلندي)، جيمس ماكلارين (ملبورن سيتي)، جايسون كامينز وغارانغ كوول (سنترال كوست مارينرز)، ميتشل ديوك (فاجيانو أوكاياما الياباني).

منتخب الدنمارك

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (نيس)، أوليفر كريستنسن (هيرتا برلين)، فريدريك رونو (يونيون برلين).

خط الدفاع: سيمون كاير (ميلان)، أندرياس كريستنسن (برشلونة)، يواكيم مايلي (أتالانتا)، يانس ستريجر لارسن (طرابزون سبور)، يواكيم أندرسن (كريستال بالاس)، فيكتور نيلسون (جالطة سراي)، راسموس كريستنسن (ليدز يونايتد)، دانيال فاس (بروندبي الدنماركي)، ألكساندر باه (ينفيكا).

خط وسط: ماتياس يانسن (برينتفورد)، توماس ديلايني (إشبيلية)، كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، بيير إميل هويبيرج (توتنهام)، كريستيان نورجارد (برينتفورد)، روبرت سكوف (هوفنهايم).

خط الهجوم: جاسبر ليندستروم (آينتراخت فرانكفورت)، مارتين برايثوايت (إسبانيول)، كاسبر دولبيرج (إشبيلية)، أندرياس كورنيليوس (كوبنهاجن)، أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج)، ميكل دامسجارد (برينتفورد)، يوناس ويند (فولفسبورج)، يوسف بولسن (لايبزيج)

منتخب تونس

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي (الباطن السعودي)، معز حسن (شاتورو الفرنسي)، فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)

خط الدفاع: حمدي النقاز (الزمالك المصري)، ديلان برون (لاقونتواز البلجيكي)، رامي البدوي (النجم الرياضي الساحلي)، يوهان بن علوان (ليستر سيتي الانجليزي)، صيام بن يوسف (قاسيم باشا التركي)، ياسين مرياح (الصفاقسي)، أسامة الحدادي (ديجون الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)

خط الوسط: إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي)، محمد أمين بن عمر (الأهلي السعودي)، غيلان الشعلالي (الترجي الرياضي)، الفرجاني ساسي (النصر السعودي)، أحمد خليل (الإفريقي)، سيف الدين الخاوي (تروا الفرنسي).

خط الهجوم: فخرالدين بن يوسف (الاتفاق السعودي)، أنيس البدري (الترجي الرياضي)، بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، وهبي الخزري (ران الفرنسي)، نعيم السليتي (ديجون الفرنسي)، صابر خليفة (الإفريقي).

منتخبات المجموعة الأولى لكأس العالم 2022

منتخب فرنسا

– يُشارك في بطولة كأس العالم للمرة السادسة عشر في تاريخه

– تأهل لبطولة كأس العالم كأول للمجموعة الرابعة من تصفيات أوروبا والتي ضمت كلا من فنلندا وكازخانستان والبوسنة والهارسك.

– يحتل المركز 4 في تصنيف “ فيفا” الشهري للمنتخبات.

– مدرب المنتخب هو الفرنسي ديديه ديشامب.

– قائد المنتخب هو هوجو لوريس حارس توتنهام الإنجليزي.

– لقب المنتخب: الديوك.

– شارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، من أجل المشاركة، لكن واجهته لعنة شبح الإصابات والتي ضربت خط وسط الفريق الأساسي والتي تتمثل في كلا من نجولو كانتي لاعب تشيلسي وبوجبا لاعب يوفينتوس والذي توج معه بكأس العالم عام 2018 بروسيا.

_ يشارك منتخب فرنسا في مونديال قطر وهو حامل للقب كأس العالم 2018 بروسيا.

منتخب أستراليا

– يُشارك في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه

– تأهل منتخب أستراليا إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، عقب فوزه على بيرو بفارق ركلات الترجيح 5-4 بعد تعادل الفريقين 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي، وذلك في مباراة الملحق العالمي الذي أقيم في الدوحة.

– يحتل المركز 33 في تصنيف “ فيفا” الشهري للمنتخبات.

– مدرب المنتخب هو الأسترالي جراهام أرنولد.

– قائد المنتخب هو ماثيو رايان حارس كوبنهاجن الدنماركي.

– لقب المنتخب: سوكروز أو الكنغر.

_ تعتبر نسخة 2006 الّتي استضافتها ألمانيا أفضل مشاركة للكنغر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، إذ نجح في الوصول إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنّه خرج آنذاك من أمام حامل اللقب منتخب إيطاليا.

منتخب الدنمارك

– يُشارك في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه

– نجح منتخب الدنمارك في انتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال القطري، بعد أن تصدر المجموعة السادسة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022؛ إذ حقق 27 نقطة، وتمكن من تسجيل 30 هدفاً خلال 10 مباريات بينما لم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف فقط، محققا 9 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة طيلة مشوار التصفيات.

– يحتل المركز 10 في تصنيف “ فيفا” الشهري للمنتخبات.

– مدرب المنتخب هو الدنماركي كاسبر هيولماند.

– قائد المنتخب هو سيمون كيير لاعب إي سي ميلان الإيطالي.

– لقب المنتخب: الديناميت الدنماركي.

_ أول مباراة دولية لمنتخب الدنمارك كانت ضد فرنسا وتمكن من الفوز عليه 9-0، وفاز عليه مرة أخرى بنتيجة 17-1.

منتخب تونس

– يُشارك في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه

– تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم بعدما نجح في الفوز على نظيره مالي بهدف للاشئ في مباراة الذهاب والتعادل في مباراة الإياب في إطار الجولة الفاصلة المؤهلة للمونديال.

– يحتل المركز 30 في تصنيف “ فيفا” الشهري للمنتخبات.

– مدرب المنتخب هو التونسي جلال القادري.

– قائد المنتخب هو يوسف المساكني لاعب العربي القطري حالياً.

– لقب المنتخب: نسور قرطاج.

_ يُعاني منتخب تونس من سوء حظ وعقدة مستمرة وذلك بعدما شارك في 5 مونديال من قبل لكنه لم يبلغ دور المجموعات، خلال الأيام الماضية شهدت تقارير كثيرة تشير إلى تهديد الفيفا بإقصاء المنتخب التونسي من مونديال قطر نتيجة تدخل وزارة الرياضة في الجامعة التونسية مما طالب الفيفا بفصل السياسة عن الرياضة ومشاركتهم في المونديال بصورة طبيعية.