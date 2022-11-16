كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة محمد بطل واقعة الطرد من محل كشري التحرير، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل النظافة على خلفية اتهامه في قضايا صدرت فيها أحكام نهائية بحقه.

تفاصيل القبض على عامل النظافة محمد عادل

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، إن محمد عادل عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير صادر ضده أحكام في قضايا قتل خطأ وتبديد وتم ضبطه.

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وللمزيد حول تفاصيل القبض على عامل النظافة محمد عادل صاحب واقعة كشري التحرير والذي ظهر في البداية مع الفنان أحمد العوضي داخل محل أسماك شاهد الفيديوجراف التالي: