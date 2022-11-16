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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

عامل النظافة محمد
عامل النظافة محمد عادل

تفاصيل القبض على عامل النظافة محمد بطل واقعة الطرد من محل كشري التحرير، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل النظافة على خلفية اتهامه في قضايا صدرت فيها أحكام نهائية بحقه. 

تفاصيل القبض على عامل النظافة محمد عادل

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، إن محمد عادل عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير صادر ضده أحكام في قضايا قتل خطأ وتبديد وتم ضبطه. 

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وللمزيد حول تفاصيل القبض على عامل النظافة محمد عادل صاحب واقعة كشري التحرير والذي ظهر في البداية مع الفنان أحمد العوضي داخل محل أسماك شاهد الفيديوجراف التالي: 

القبض على عامل النظافة عامل النظافة كشري التحرير محمد عادل أحمد العوضى

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