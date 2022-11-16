الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا للحاصلين على بكالوريوس الهندسة

أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا "ماجستير - دكتوراة" للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022 / 2023 وذلك إعتباراً من اليوم وحتى 15 / 12 / 2022.

الكلية الفنية العسكرية

وعلى الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.