عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا للحاصلين على بكالوريوس الهندسة

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا "ماجستير - دكتوراة" للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022 / 2023 وذلك إعتباراً من اليوم وحتى 15 / 12 / 2022.

الكلية الفنية العسكرية

وعلى الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.

الكلية الفنية العسكرية الدراسات العليا بالفصل الدراسى الثانى 2022 20 الجامعات المصرية القيادة العامة للقوات المسلحة القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

الأرصاد: أمطار متوسطة خلال ساعات بهذه المناطق وأجواء غائمة | طقس اليوم

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك

ترشيحاتنا

البترول: مصر وقعت اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي لتطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

وزير التجارة يبحث مع السفير الروسي تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمصر

خطر تصعيد كبير.. أول رد من فرنسا على حادثة صاروخ بولندا

بفستان سهرة …الملكة رانيا تثير الجدل بإطلالة أنيقة| شاهد

من محل الكشري لـ قسم أبو النمرس.. تطورات مثيرة بحياة عامل النظافة

دعوة لضبط النفس.. الصين تعلق على حادث الصواريخ في بولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا

سعر فستان مي عمر في افتتاح مهرجان القاهرة يثير الجدل| شاهد

بعد فستانها الجريء.. هبة السيسي تفاجئ متابعيها في فعاليات مهرجان القاهرة

مدارس ونزلات برد ومخلوى.. كيف ترفع المناعة سريعًا لتجنب الإصابة

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ