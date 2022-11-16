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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف جماهير الأهلي من حضور مباريات الكأس بعد العقوبات

صدى البلد

علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، على العقوبة التي تم توقيعها على جماهير الأهلي، بعد مباراة الداخلية، وحرمان عدد من المشجعين من حضور مباراتي الفريق المقبلتين.

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ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب، يوم الأحد 27 نوفمبر الحالي، ضمن دور ربع نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب ستاد السلام.

وقال دياب، في تصريحات تلفزيونية: "العقوبة التي تم توقيعها هي عقوبة على الجماهير التي حضرت اللقاء، وليست على النادي الأهلي.. فأي عقوبة ستخص من ارتكب الخطأ فقط، ولن نسمح بأي خروج عن النص في الفترة المقبلة".

وأضاف: "العقوبة التي وقعت على جماهير الأهلي جاءت بعد مراجعة الكاميرات، والسباب الجماعي أثناء اللقاء كان واضحا في شريط المباراة، بجانب تقرير حكم ومراقب اللقاء".

وتابع: "جماهير الأهلي ليست ممنوعة من حضور المباريات، لكن فقط هنا 900 مشجع لن يمكنهم التواجد خلال المباراتين المقبلتين، وسيتم طرح تذاكر مباريات الأهلي بشكل طبيعي".

وأضاف دياب: "هذا الأمر حدث في الموسم الماضي ولم تحدث هذه الضجة، نحن لا نسعى لأن نعاقب الجماهير، والأهلي لا يمكنه الاستئناف على العقوبة".

حقيقة أعداد جماهير الزمالك 

وعلق رئيس الرابطة على ما تردد حول حضور جماهير الزمالك بأعداد أكبر من باقي الأندية، قائلا: "الشركة المسؤولة عن طرح تذاكر المباريات تعلن عن أعداد الجماهير التي تحضر في كل مباراة، تلقينا شكوى بخصوص حضور أعداد أكبر من جماهير الأبيض لكن لا يمكننا الاعتماد على صور للمدرجات، وهدفنا الوحيد هو تحقيق العدالة بين جميع الأندية".

وكشف دياب عن موعد انتهاء الموسم المقبل: "الموسم المقبل سينتهي في 30 مايو، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، في العام الماضي قلنا إننا نحتاج ل 3 مواسم لنتمكن من إنهاء الموسم في موعد طبيعي، وهو ما تحقق في الموسم الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو".

واختتم دياب: "لدينا حلم واحد وهو عودة الجماهير للمدرجات بشكل طبيعي، وجميع مؤسسات الدولة تدعم الأندية لكننا كجماهير علينا مسؤولية، كما أنه سيكون هناك درع جديد لبطولة الدوري، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الأمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

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