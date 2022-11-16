أستاذ جراحة: اللي عنده مشكلة طبية يسأل ويبتعد عن الوصفات الشعبية.. فيديو

50% من المشكلات تحل بالارشاد

قال الدكتور محمد هنداوي أستاذ طب جراحة المسالك البوليه وعلاج الضعف الجنسي وأمراض الذكورة؛ إن الحكمة العربية تقول شفاء العليل السؤال بمعنى أنه إذا وجدت مشكلة لا بد من السؤال حتى لا تتفاقم المشكلة وحدوث مضاعفات مما يؤدي إلى انفصال في الحياة الزوجية.

وأضاف محمد هنداوي ، خلال لقاءه في برنامج "حكاية مصرية" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية مع هالة فاخر، أن كل من لديه مشكلة في هذا الجانب عليه التوجه للطبيب والابتعاد عن الوصفات الشعبية، مضيفا أن هناك بعض المشاكل حلها الإرشاد لأن هناك اكثر من 50% من المشكلات تحل بالارشاد وهناك أكثر من 80% من المشاكل تعالج بدون تدخل جراحي و20% فقط من المرضى هم من يحتاجون إلى التدخل الجراحي.

وأوضح أستاذ طب جراحة المسالك البوليه وعلاج الضعف الجنسي وأمراض الذكورة؛ أن مشكلة الضعف الجنسي مشكلة مجتمعيه وقد بادرت بعض الشركات بتقسيط هذه العملية على من يحتاج للجراحة ولا يستطيع مادياً وهذه مساهمة لحل المشكلات وذلك بعد أخذ القرار الطبي من الطبيب المتخصص.