بعد حادثة الصواريخ.. روسيا تشن هجوما عنيفا على أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، في تعليقها على حادثة الصواريخ في بولندا، إن أوكرانيا تستغل كل فرصة لإلقاء اللوم على روسيا وتحاول تعزيز الدعم الغربي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: “من الجدير بالملاحظة مدى سرعة توجيه الاتهامات ضد روسيا من قبل ممثلي نظام كييف. يبدو أن السلطات في كييف تستغل كل فرصة لاتهام روسيا ومحاولة تعزيز الدعم الغربي وسط حقيقة أن نظام زيلينسكي قد أرهقهم على ما يبدو رعاة. علاوة على ذلك، تشير البيانات الأولية حول هذا الحادث إلى أوكرانيا".

إلي ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن رد الفعل العلني لعدد من دول الناتو على حادث الصواريخ مثير للغضب، حيث نشرت وسائل الإعلام الأجنبية مزاعم كاذبة بأن روسيا قد تكون الجاني.

وقالت: "نسجل رد الفعل العام الفاضح على الحادث في عدد من دول الناتو، ووسائل الإعلام التي سارعت إلى تعميم مزاعم كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحة بأن روسيا يمكن أن تكون الجاني".

وأضافت: “نحن على ثقة من أن إجراء تحقيق محايد ونشر نتائجه سيكشفان هذا الاستفزاز”.

وأفادت وسائل الإعلام البولندية، أمس الثلاثاء، أن صاروخين سقطوا على أراضي بولندا في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، وقُتل شخصان.

وذكرت وزارة خارجية بولندا أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع.

وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.

ودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين شاركوا مثله في قمة مجموعة العشرين في بالي .