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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بغيّر جو | أول تعليق من صاحب واقعة مطعم الكشري بعد إطلاق سراحه

محمد عادل عامل النظافة
محمد عادل عامل النظافة

قال محمد عادل، صاحب واقعة كشري التحرير ، عقب خروجه من قسم شرطة أبو النمرس، بعد ظهور عدد من القضايا عليه، إنه بخير ومبسوط ولا يوجد عليه أحكام عقب الكشف عنه.

وقال عامل النظافة في بث مباشر على صفحته الشخصية:"أنا لا محبوس ولا حاجة ولم يوجد اى أحكام عليا وكله ده إشاعات، وأنا ولا عليه حاجة وكل ده كذب وأنا ميت فل وعشرة وبخير ومبسوط وبغير جو في المزرعة دلوقتي، وأنا لما أخدوني للقسم وكشفوا عليا وكل الناس هناك عاملوني كويس وكلكم إخواتي وحبايبي وأنا مش عليا حاجة وأنا مبسوط بعد الكشف عليا وعدم وجود أي احكام ضدي، ويا ريت الناس تسيب الناس في حالها وأنا مبسوط، والله يسامحكوا سيبوا الناس في حالها، وليه كتر الكلام و انا بحبكوا جدا وانتوا بتحبوني، وكل الكلام اللي طلع عليا غلط واشاعات اللى بتطلع عليا دي وانا مش محبوس ولا عليا أحكام، وبتستفادوا بايه بالكلام ده، وانا نفسيتي تعبتني، والحمد لله والشكر لله إني مش عليا حاجة".

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قصة محمد عادل عامل النظافة

محمد عادل عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير.. الشاب الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - خلال فترة وجيزة لم تكمل ثلاثين يوما، إلا أنه بات في ليلة وضحاها ضمن أبرز المشاهير وسُطر اسمه يوما بعد يوم في مؤشرات البحث.

قصة الشاب محمد عادل، عامل النظافة صاحب واقعة الكشري، انطلقت تحديدا في العشرين من أكتوبر الماضي، حين انتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متضمنا توثيق لقطات طرد عامل نظافة من داخل محل كشري التحرير الشهير من قبل أحد الموظفين.

قصة محمد عادل، عامل النظافة، بدأت من داخل أحد فروع كشري التحرير، وخرج حينها رواد السوشيال ميديا مستنكرين ما حدث لهذا الشاب من طرد من داخل محل الكشري، وتطور ظهور محمد عبر المنصات يوما بعد يوم من القنوات إلى عزاء الراحل المحامي فريد الديب، ثم ممسكا بيد إحدى المذيعات التي أعلنت خطبته على الهواء.

لم يختفِ عامل النظافة صاحب واقعة الكشري كثيرا عن الأنظار، فقد ظل محل اهتمام المنصات الإلكترونية حتى خرج بصور من داخل إحدى شركات الإنتاج الكبرى، معلنا عن انضمامه للشركة واستعداده لتقديم برنامج عبر إحدى محطات الراديو.

وفي محافظة الجيزة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محمد عادل، عامل النظافة الشهير، وتم اقتياده إلى قسم شرطة أبو النمرس التابع لمديرية أمن الجيزة، وبالكشف عليه تبين صدور ثلاثة أحكام قضائية في حقه، وحملت الثلاث قضايا أرقام 3348 لسنة 2015 مدينة بدر - مخدرات، و3316 لسنة 2015 التجمع الخامس - قتل خطأ، و14069 لسنة 2021 مركز أبو النمرس - تبديد.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير، بالاستئناف على القضية رقم 14069 لسنة 2021 أبو النمرس، وحصوله على براءة فيها من تهمة التبديد.

كما شرحت التحريات الأمنية حصول محمد عادل، عامل النظافة، على حكم البراءة في القضية رقم 3448 لسنة 2015 بدر - مخدرات، والقضية رقم 3316 لسنة 2015 التجمع الخامس - قتل خطأ، حيث قدم ما يفيد بمعارضته على أحكام صادرة في حقه والاستئناف المقدم على الأحكام الأخرى وحصوله على البراءة وتم إخلاء سبيله من ديوان القسم.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ألقت القبض على محمد عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا.

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، إن محمد عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير صادر ضده أحكام في قضايا قتل خطأ ومخدرات وتبديد، وتم ضبطه خلال الكشف عليه.
وشرحت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن محمد عامل النظافة متهم في ثلاث قضايا بمدينة بدر ومنطقة أبو النمرس وأيضا القاهرة الجديدة.

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