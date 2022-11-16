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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 80 ألف ريال.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في السعودية|صور

صدى البلد

تمتلك سيارات الكروس أوفر الرياضية شعبية وانتشارا كبيراً داخل السوق السعودي، حيث تتوفر الكثير من الإصدارات الجديدة منها، وتأتي بالعديد من الفئات والأسعار، وتختلف تجهيزاتها ومستوى الرفاهية فيها حسب سعرها.

يستعرض “صدى البلد”، في السياق التالي، الأسعار والمواصفات الكاملة لـ 5 سيارات كروس أوفر رياضية في السعودية بأسعار تبدأ من 80 ألف ريال.

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بيجو 3008 موديل 2022

بيجو 3008 موديل 2022

تعتمد السيارة بيجو 3008 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات.

 

أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2022

بيجو 3008 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 91,000 ريال

بيجو 3008 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 109,000 ريال

بيجو 3008 موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 127,000 ريال

 

هيونداي كريتا موديل 2022

هيونداي كريتا موديل 2022

جاءت السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 144 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات.

 

أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022

هيونداي كريتا موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 83,875 ريال 

هيونداي كريتا موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 88,475 ريال

هيونداي كريتا موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 96,525 ريال

هيونداي كريتا موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 97,675 ريال

هيونداي كريتا موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 103,655 ريال

هيونداي كريتا موديل 2022 الفئة السادسة بسعر 104,575 ريال

 

شيري تيجو 7 برو موديل 2023 

شيري تيجو 7 برو موديل 2023 

تعمل السيارة شيري تيجو 7 برو 2023 بمحرك تيربو 1500 سي سي،  يمكنه ضخ قوة اجمالية بلغت 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد أوامر الانتقال من خلال علبة تروس أوتوماتيكية النقلات تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي.

 

أسعار السيارة شيري تيجو موديل 2022:

شيري تيجو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 79,120 ريال.

شيري تيجو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 80,500 ريال.

شيري تيجو موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 85,100 ريال.

شيري تيجو موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 86,480 ريال

 

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022

جاءت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 بعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، ومحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي “تيربو” يضخ قوة تصل الى 150 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك، بنظام الجر الأمامي للعجلات.

 

أسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022:

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 92,000 ريال

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 94,415 ريال

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 109,250 ريال

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 111,550 ريال

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 112,700 ريال

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 الفئة السادسة بسعر 115,000 ريال

 

السيارة MG HS موديل 2022

السيارة MG HS موديل 2022

تستمد السيارة MG HS موديل 2022 قوتها من خلال محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 210 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك السرعات رباعي السرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة السيارة MG HS موديل 2022:

السيارة MG HS موديل 2022 فئة STD بسعر 89,700 ريال.

السيارة MG HS موديل 2022 فئة COM بسعر 104,650 ريال.

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