تكليف عاجل من النيابة في وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بـ أكتوبر

تواصل النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بعد العثور على جثمانه داخل شقته بكومبوند دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر.

وتنتظر النيابة انتهاء مصلحة الطب الشرعي من عملية تشريح جثمان الفنان الأردني وموافتها بتقرير الصفة التشريحية المحدد لسبب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

مفيش اقتحام

المعاينة التي أجراها رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث بالتنسيق مع نيابة أكتوبر أول ورجال الأدلة الجنائية أكدت عدم وجود دخول غير شرعي لسكن الفنان الأردني بدليل سلامة كافة المنافذ الأمامية والخلفية "أبواب ونوافذ" علاوة على عدم وجود آثار استضافة الفنان الأردني لاي شخص في وقت معاصر لاكتشاف اصابته كما تبين عدم بعثرة محتويات الشقة وكل شئ طبيعي وفي مكانه - بحسب المالك -

الكومبوند محكم بالكاميرات

وكشفت تحريات العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر أول ان الكومبوند محكم بالكاميرات من جميع الجهات خاصة امام الوحدة السكنية التي استأجر بها الفنان الأردني شقته ومن الجهة الخلفية لها وانتهت مراجعة الكاميرات الى عدم رصد اية تحركات غريبة في محيط العقار وعدم دخول أو خروج اي شخص لشقة الفنان الأدرني أشرف طلفاح نهائيا حتى اكتشاف اصابته بحالة اعياء ونقله الى المستشفى.

مفيش سرقة

المعاينة ايضا اكدت عدم اختفاء اي من متعلقات الفنان الأردني أشرف طلفاح وتم العثور عليها كافة "حافظة نقوده، أمواله، هواتفه المحمولة، جواز سفره" وتم تسليمها جميعا لشقيقه فور وصوله الى الاراضي المصرية.

لا طعنات ولا اصابات دموية

طبقا لتحقيقات النيابة العامة أكدت عدم وجود اي اثار طعنات او طلقات نارية او خنق تفيد تعرض المتوفى الى جريمة قتل وان الاصابات التي كشفت عنها مناظرة جسده قد تحدث نتيجة سقوطه بشدة عقب اعياء او دوار اصابه وهو ما سيكشف عنه تقرير الصفحة التشريحية عقب انتهاء الطب الشرعي من التشريح حيث تم أخذ عينات من أمعاء الفنان الأردني "عينات حشوية" لفحص السموم أو اي مادة قد يكون تناولها وتسببت في وفاته، كما يتم فحص اثار الاصابات من الجروح والحروق والكدمات التي كانت في جسده وتحديد ما اذا كانت اصابات حديثة أو قديمة مر عليها فترة كبيرة قبل وفاته.

بيان رسمي

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي لها أنها قررت إجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى أشرف طلفاح الممثل أردني الجنسية عقبَ تلقيها إخطارًا بوفاته بعدما بُلّغتْ بالعثور عليه مغشيًا عليه بمسكنه بالجيزة، ووجود آثار إصابية به، ونقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، ولا تزال التحقيقات جاريةً لاكتشاف حقيقة الواقعة.

حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده أن مشرف العقار الذي يسكن فيه المتوفى قد رآه من شرفة مسكنه مُلقًى على وجهه، فأبلغ النجدة التي بحضورِها وأحدِ أقارب المتوفَّى تبين إصابته بغيبوبة، وأنه ما زال على قيد الحياة، حيث أفاد قريبُه بإصابتَه بمرض السكريِّ، وأنَّ أشقاءَه حاولوا الاتصالَ به منذ فترةٍ دون أن يُجيبَهم، ولم تتبين الشرطة آنذاك أيَّ بعثرة بمحتويات مسكنه، وأفاد أصدقاؤه وأقاربه الذين حضروا بوجودِ كافَّةِ متعلقاته كاملة دونَ نقص، فاستُدعِيَتْ سيارةُ الإسعاف ونُقل للمستشفى.

وبتلقي النيابة العامة البلاغ انتقلت لمسكن المتوفى لمعاينتِه فتبينتْ عدم وجود أيِّ آثار عنف على مقبض بابه الخارجي أو داخل المسكن، فانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى لسؤاله، فتبينت تواجده بوحدة الرعاية الحرجة غائبًا عن الوعي، وشاهدتْ مِن مناظرةِ جسدِهِ وجودَ آثارِ إصاباتٍ متفرقةٍ به، وبسؤال الطبيبة المختصة أفادت بحضوره في حالة غيبوبة تامة وبه آثارُ إصاباتٍ متعددة، وآثارُ جروحٍ وحروقٍ بأنحاءٍ متفرقةٍ من جسدِه، وأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف في المخ، وتجمع دموي وارتشاح على الرئة.

وسألت النيابة العامة عددًا من الشهود هم مؤجر العقار محل سكن المتوفى، وشقيقه، وصديقه المقرَّب، ولم تقف من شهادتهم على وجود دلائل لأي شبهة جنائية في وفاته، وأنهم حاولوا الاتصال به قبل اكتشاف إصابته بالغيبوبة، ولم يكن يجيبهم، وخلال ذلك تلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاة المذكور صباح اليوم، وانتقلت لمناظرة جثمانه، وانتبدت الطبيبَ الشرعيَّ لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب وكيفية إصابته، وأخذت عينات بيولوجية منه لبيان مدى وجود ما يُشير لوجود شبهة جنائية في وفاته.

وجارٍ استكمال التحقيقات لبيان حقيقة الواقعة.

الخارجة الأردنية: مفيش شبهة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس الثلاثاء أن لا شبهة جنائية بوفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر.

وقالت الوزارة في بيان إنها تواصلت مع السفارة الأردنية في القاهرة التي تتابع مع الجهات المصرية المختصة التحقيقات التي تجريها حول الوفاة التي أكدت المعلومات الأولية من الجهات الأمنية المصرية عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

وأبلغت الجهات المصرية المعنية السفارة أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة الفنان الراحل لم يتبين دخول أحد إلى شقته.

وتتابع السفارة مجريات التحقيق مع السلطات المصرية وبالتنسيق مع شقيق المرحوم وستعلن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها وبالتنسيق مع عائلة الفنان طلفاح.

وأوضحت الوزارة أن التقرير الطبي أشار إلى أن الوفاة كانت نتيجة نزيف في المخ وارتشاح رئوي واضطراب درجة الوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية.

وأكدت الوزارة أن السلطات المصرية تبدي تعاونا كاملا وشفافا حول مجريات التحقيق، وأنها أطلعت شقيق المرحوم على التقييم الطبي والتحقيقات الأولية التي أجرتها.