جمعة يرد علي سيدة تمسح قدمها بالماء في الوضوء لعدم قدرتها على رفعها

لا استطيع رفع رجلي لغسلها في الوضوء فهل يجوز مسحها بالماء ؟ .. سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ، وأجاب خلال فيديو مسجل عبرصفحته الرسمية ، وأجاب قائلا: المقصود بكلمة غسل العضو ، أي جريان الماء على العضو ، فطالما ليس لديك القدرة على رفع القدم لغسلها ، يجوز لكي أن تحضري كوب ، أو وعاء مملوء بالماء وغسل القدم به ليتحقق المقصود الصحيح من غسل العضو وهو تتابع نزول الماء وتخللها بين الأصابع .

هل أمسح جزء من الرأس أم كلها عند الوضوء ؟

سؤال يشغل بال كثير من المسلمين ، خاصة وأن اختلاف العلماء في هذه المسألة أتاح الفرصة لا تباع ما ترتاح له نفسك ،

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الواجب على العبد في الوضوء مسح جزء من رأسه، سواءًا من المقدمة أو المؤخرة أو يمينًا أو يسارًا، لافتًا إلى أن هذا الرأي هو ما عليه المذهب الشافعي.



وأضاف «شلبي»في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجزىء مسح بعض الرأس في الوضوء؟ أن من الفقهاء من حدد الجزء المأمور بمسحه في الوضوء كما ورد في قوله تعالى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..(7)»المائدة، بأنه الرأس كاملة وبعضهم قال ربع الرأس، لافتًا إلى أن السنة مسح الرأس كاملة بتمرير اليدين المبلولة من مقدمة الشعر إلى نهاية الفروة قم العودة إلى المقدمة مرة أخرى مؤكدًا أن الذي لا يصح وضوءه إلا به؛ هو مسح بعض بعض الرأس وليس الرأس كاملاً.

أتكاسل عن الوضوء فأحبس البول وأصلي ، فهل صلاتي صحيحة ؟..

سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: حبس البول يضيع الخشوع في الصلاة ، فلا تفهم او تدرك ما تقول في الصلاة .

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: يرى المالكية أنه إذا كان احتسار البول شديدًا جدًا، ولا يتأتى الإتيان بالفرض إلاّ بمشقة، وعدم حضور بال، فإنه يبطل الصلاة، وأما إن كان الأمر مجرد إحساس بالرغبة في البول، فلا يكره الدخول في الصلاة.

وأوضح أما إذا كان من أصحاب الأعذار فلا شئ عليه وهنا لا يجمع المريض بتلك الأمور بوضوء واحد للصلاة وعليه الوضوء قبل كل صلاة.