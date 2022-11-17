بمحركات عادية وهجينية مازدا CX-90 الـ SUV موديل 2024.. صور

أعلنت شركة مازدا أن سياراتها CX-90 الجديدة الـSUV متعددة الاستخدام، ستستمد قوتها من 6 سلندر، حيث انه سيتم إنتاج سيارة مازدا CX-90 الـ SUV في السوق الأمريكي الشمالي .

مازدا CX-90 الـ SUV موديل 2024

تعتبر سيارة مازدا CX-90 الـ SUV موديل 2024 واحدة من خمس سيارات SUV جديدة طورتها شركة مازدا، حيث انه تم تصميم سيارة مازدا CX-90 و CX-70 و CX-50 لسوق أمريكا الشمالية.



وسيتم تشغيل سيارة مازدا CX-90 الـ SUV موديل 2024 بواسطة محركات تعمل بالغاز مكونه من 6 أسطوانات مع شاحن توربيني، أو محركات هجينية تعمل بالكهرباء، وجاء ذلك بعد التزام شركة مازدا بتزويد مجموعة سياراتها بالكامل بالكهرباء بحلول عام 2030.

مازدا CX-90 الـ SUV موديل 2024

تعمل سيارة مازدا CX-90 الـ SUV موديل 2024 في أوروبا بمحرك سيارة مازدا CX-80 الهجين، أو بمحرك غاز مكون من 4 أسطوانات، وستقدم سيارة مازدا ذات الدفع الرباعي بثلاث صفوف من المقاعد.

صوره تخيلية لسيارة مازدا CX-90 الـ SUV موديل 2024

وفي ذلك السياق أوضحت شركة مازدا قائلة "نتيجة لالتزامنا بهويتنا واستراتيجية عملنا، وسنوات من التفاني الدقيق للأشخاص الذين نخدمهم ، تأتي سيارة مازدا CX-90 بقمة عظيمة لكل ما نؤمن به ونسعى لتحقيقه".