محلل سياسي: لا تستطيع دولة في الناتو إطلاق رصاصة إلا بإذن أمريكا

قال الدكتور مسلم شعيتو، المحلل السياسي، إن الموقف السياسي الذي ستتخذه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هو الذي سيحسم الأمر باتجاه الصاروخ الذي سقط على بولندا، لأنهم لا يعترفون بالحقائق ولا بالواقع ويأخذون الموقف انطلاقا من الضغط السياسي والعسكري على روسيا.

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الحرب التي يشنوها منذ 2014 على روسيا هي ما أوصلنا إلى ذلك، و«ما قاله رئيس الوزراء سوناك حديث العهد في بريطانيا»، موضحا أن سبب الحرب هو دعم المنظمات الإرهابية منذ 2014 التي تقصف يوميا منطقة دونباس، وقتلت 13 ألف شخص، وكل ما يحدث حاليا هو رد فعل لما يحدث.

وتابع أن الولايت المتحدة تجري تحقيقا، و«بوادر القرار أن صاروخ أرض جو يتصدى للصواريخ موجود لدى الأوكران والروس أطلقته القوات الأوكرانية عمدا من أجل دفع حلف الناتو للتدخل في المعركة ليساعدها في حربها ضد روسيا».

ما يحدث على الأرض

واستطرد: «روسيا قالت إن أوكرانيا هي ما تفتعل كل ما يحدث على الأرض، وهناك حدود روسية طويلة مع الناتو، واتسعت الحدود المشتركة مع الناتو 1100 كيلو بعد انضمام فلندا، وتعرف روسيا كيف تتصدى لهذه الدول، والتي لا تستطيع أن تطلق رصاصة واحدة إلا بإذن الولايات المتحدة الأمريكية».