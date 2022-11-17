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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة اعتزال هاجر حمدي وبنائها لـ مسجد قبل وفاتها.. نوستالجيا

هاجر حمدي
هاجر حمدي

يحل اليوم الخميس 17 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنانة هاجر حمدي، التي ولدت في 10 مارس عام 1924، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز 84 عامًا. 

 

ولادة هاجر حمدي 

ولدت فتحية السيد أحمد النجار أو (هاجر حمدي)، في 10 مارس عام 1924، وصالت وجالت في أشهر صالات الرقص واستوديوهات الفن، هي إحدى أبرز نجمات السينما في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، إنها فتحية السيد أحمد النجار التي اشتهرت بالراقصة هاجر حمدي.

 

مسيرة هاجر حمدي 

رغم مسيرتها الفنية القليلة والتي لم تدم لأكثر من 13 عاما فقد اعتزلت السينما وهي في التاسعة والعشرين من عمرها إلا أن هاجر حمدي، تركت رصيدا هاما من الأعمال الفنية بلغ 47 فيلما حيث كانت بدايتها من خلال فيلم «بنات الريف» لتختتم مشوارها الفني بفيلم «حب الظلام».

تتلمذت هاجر حمدي علي يد الفنان الكبير يوسف وهبي والذي أهلها للعمل المسرحي فكان يطلب منها الوقوف في الكواليس للمراقبة والاستماع والاستيعاب وغيرها من التدربيات حتى تاكد وهبي من صقلها فبدا يسند إليها أدوارا صغيرة واختار لها اسمها الفني لتصبح هاجر حمدي وتبدأ مسيرتها في الشهرة والانتشار.

 

اعتزال هاجر حمدي 

احتفظت الفنانة هاجر حمدي بلقب نجمة الاغراء لمدة 15 عاما وذلك قبل أن تعتزل الرقص والسينما عام 1953 لتنجح في عالم الأناقة والأزياء ففي بداية الخمسينيات تنازلت حمدي عن عرشها واحتجبت عن الأضواء وهي في قمة مجدها الفني فقد غيرت بوصلة حياتها حيث عزمت على خوض غمار العمل التجاري وكانت باكورة أعمالها محلا لعروض وتصميم الأزياء بشارع سليمان باشا بوسط القاهرة، وشيدت مسجدًا في فيلتها خصصت فيه جزءا لتحفيظ القرآن، كما كانت لديها مكتبة ضخمة تقرأ فيها يوميا.

 

زواج هاجر حمدي 

وفي عام 1953 تزوجت من الفنان كمال الشناوي وانجبت منه ابنها البكر «محمد» ثم انفصلت عنه لتتزوج من الدكتور محمد فياض حيث سافرت معه إلى أمريكا لاستكمال دراسته وعاشت معه 5 سنوات كاملة وعلي الرغم من الحب الكبير الذي جمع بينهما إلا أن زواجهما لم يستمر لأكثر من 5 سنوات حيث كانت ترغب في الإنجاب مقابل رفض الزوج التام للفكرة فانفصلا بهدوء ليتزوج بعدها من الفنانة الأشهر هند رستم ويعيشا معا في حياة مستقرة إلى أن رحل.

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