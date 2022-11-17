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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سرقت منهن 12 مليون جنيه.. مستريحة دمياط نصبت على السيدات وهربت.. شاهد

القبض على مستريحه
القبض على مستريحه دمياط

لاحديث يعلو في محافظة دمياط فوق صوت الحديث عن مستريحة دمياط، التى نصبت على سيدات ورجال محافظة دمياط، وهربت بـ٢٠ مليون جنيه حصيلة ماقامت بجمعه من السيدات والرجال من النصب عليهم بدعوى تشغيل المبالغ المالية عن طريق القروض الشخصية سواء منح البعض منهم نسبه بسيطه مقابل الحصول باسمهم على قروض شخصية او تشغيل مبالغ القروض في مشاريع مختلفة.

جمعت ٢٠ مليون من الاهالى وهربت

وتمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من إلقاء القبض على "ف. ا" ، المتهمة بالنصب على عدد كبير من المواطنين برفقة سيدة تدعى  "و .ع" على خلفية اتهامهما في قضايا نصب.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى الرائد أشرف الراعي رئيس مباحث الأموال العامة بدمياط، بلاغات متعدة من قبل عدد من المواطنين أفادت بقيام سيدتين بجمع أموال منهم بغرض تشغيلها، وتم الاستيلاء على الفلوس تحت مسمى الحصول على قروض شخصيه من الجمعيات باسم المواطنين مقابل نسبه بسيط لكل مواطن واغلبهم من السيظات  ليصل إجمالي المبلغ ١٢ مليون جنيه.

وتحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة ثان دمياط بقيادة الرائد محمد علام، والتي تمكنت من إلقاء القبض على إحداهن، ولا زال البحث جاريا عن الأخري، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتى أقرأ بحبسها اربعه ايام على ذمة التحقيقات. 

مستريحة دمياط نصبت على السيدات مقابل منحة الف جنيه 

تقول سناء  إحدى ضحايا مستريحة دمياط، انها كانت تقوم منذ ١٠ سنوات بالتعاون مع المستريحة  بإنهاء كافة إجراءات القرض الشخصي وقيمته ١٠ الاف جنيه باسم الضحية ومنح الضحية الف جنية مقابل أن القرض باسمها وبرقمها القومى وتحصل المستريحة على ٩ الاف جنيه لنفسها وتقوم هى بالنيابة عن الضحية بدفع أقساط القرض لأنها تستفيد بتشغيل مبلغ القرض في مشروعات تجارية خاصة بالمستريحة، في حين أن الضحية تكون قد استفادت بمبلغ الالف جنيه فقط.

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مستريحة دمياط تتستغل حاجة الضحايا للمال 

ويضيف رمضان ابو حاتم، أن الضحايا مواطنين بسطاء  لايملكون قوت يومهم والمستريحة استغلت حاجتهم للمال وجمعت بطاقاتهم الشخصية للحصول على قروض شخصية بموافقتهم وإنما تستفيد هى بتشغيل مبالغ القروض والاستفادة بأرباح المبلغ.

وتابع ان الاغلب كان يستفيد بمبلغ الالف جنيه وهناك أيضا من يحصل على القرض ويدخل مع المستريحه في مشروع تجاري مقابل نسبة شهرية للضحية من الارباخ.

بلاغات ضد المستريحة بالاموال العامة

ويقول احمد نور الدين، أن الاهالى فور علمهم بهروب مستريحة دمياط خارج محافظة دمياط توجهوا إلى مباحث  الاموال العامة بمديرية أمن دمياط لتقديم بلاغات ضدها يتهمونها بالنصب وبالفعل تمكنت الاجهزة الامنية في خلال ٢٤ ساعة من إلقاء القبض على المستريحة والمساعدة الخاصه لها.

وتابع نورالدين، انه لولا حاجة الأهالي للمال ماكانو يلجاؤن إلى القروض الشخصية او التعامل مع هذه السيدة .

 

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