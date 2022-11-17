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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قطع شريان بالخطأ.. عزة ضحية عملية "اللوّز" في مستشفى جامع بشبرا الخيمة|فيديو

عزة ضحية جامع الاتحاد
عزة ضحية جامع الاتحاد

شهد جامع الاتحاد بمنطقة بيجام في شبرا الخيمة، حالة جديدة من ضحايا الإهمال الطبي، إذ توفيت شابة عشرينية إثر إجراء عملية جراحية لإزالة اللوزتين.

ضحية جامع الاتحاد

تصدر وسم "#ضحية_جامع_الاتحاد"، مواقع التواصل الإجتماعي على مدار الأيام الماضية، بعد وفاة شابة لا يتخطى عمرها 22 عاما تدعى عزة عاطف على يد طبيب أنف وأذن وحنجرة.

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لم تتخيل الأم أن جراحة لا تستغرق أكثر من نصف ساعة ستنتهي بفقدان ابنتها للأبد، ويقول أحد أقاربها أن عزة كانت تجري هذه الجراحة البسيطة، لكن تفاجئت هي وأقاربها ممن كانوا معها بمرور أكثر من ساعة ونصف في انتظار خروج ابنتها.

وفاة فتاة خلال عملية إزالة اللوزتين

لاحظت خروج حالات أخرى حتى خرج الطبيب الشهير بمنطقة شبرا الخيمة، وقال لها أن عزة بخير لكنها تلقت جرعة بنج إضافية أدخلتها في غيبوبة سكر، رغم أنها غير مصابة بمرض السكري، وعلى حد وصفه التحاليل الطبيبة الخاصة بها قبل العملية بأيام لم تثبت إصابتها به.

ورغم تدهور حالتها لم يتم نقلها إلى العناية المركزة نظرا لإمكانيات المستشفى الطبي الضعيفة بجامع الاتحاد، والتي تفتقر أيضا إمكانيات التدخل للإنقاذ السريع.

ويتابع أنه طلبت منها الإدارة طلب الإسعاف لنقلها إلى مستشفى آخر، وبعد طلب الأم لرؤية ابنتها وجدتها ميتة وتوقف جهاز القلب، وبرر الطبيب الموقف بأن الجهاز به عطل.

بالفعل حضرت سيارة من الإسعاف ولكن لم يستطيعوا نقلها نظرا لحالتها التي تهرب الطبيب من إيضاح حقيقتها، وحاول الطبيب "م" الهرب لكن عمها حرر محضرا بقسم الشرطة وحضر ومعه الشرطة.

ويستكمل قريبها: "الشرطة أخدت الدكتور والمساعدين وعزة اتحولت للتشريح"، واتضح بعد تشريح جثمانها أن الطبيب قطع شريان بالخطأ وتركها مدة طويلة تنزف حتى الموت.

الاهمال الطبى حادث ضحية جامع الاتحاد جامع الاتحاد إزالة اللوزتين ضحية إهمال طبي عملية جراحية شبرا الخيمة

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