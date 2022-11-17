مهم لخفض أسعار الغذاء.. جوتيريش يرحب بتمديد اتفاقات تصدير الحبوب

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتمديد اتفاقات تصدير الحبوب الموقعة في يوليو الماضي بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا لمدة 120 يومًا.

وقال جوتيريش: "أدعو جميع الأطراف لتسهيل الملاحة الآمنة لصادرات الحبوب والأسمدة من أوكرانيا، و الأمم المتحدة ملتزمة بدعم مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب ليواصل خط الإمداد الحيوي العمل بسلاسة".

وأضاف جوتيريش "الاتفاقان الموقعان في إسطنبول بشأن تصدير الحبوب قبل ثلاثة أشهر ضروريان لخفض أسعار الغذاء والأسمدة وتفادي أزمة غذاء عالمية".

وأعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لـ120 يوما إضافية.

وكتب كوبراكوف في تغريدة إن: "الاتفاق تم الموافقة عليه بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار".

وأضاف: "اتخذوا خطوة مهمة أخرى في الكفاح العالمي ضد أزمة الغذاء".

وأشار إلى أن أوكرانيا وجهت نداء رسميا لتمديد المبادرة التي تمكن من تصدير القمح والأسمدة الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة عام واحد لتشمل ميناء ميكولايف.

وكان من المتوقع أن توافق روسيا على تمديد اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الزراعية من البحر الأسود ، مما يضمن تدفقًا حيويًا للمواد الغذائية إلى السوق العالمية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إن روسيا ستكشف عن قرارها في الوقت المناسب'.

وأعادت الاتفاقية الأصلية، التي أبرمت في أواخر يوليو مع تركيا وأوكرانيا ، إحياء الصادرات البحرية من أوكرانيا بعد أن أغلقت روسيا موانئ البلاد في أعقاب الحرب. وقد توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة وتم التوقيع عليه لمدة 120 يوما مبدئيا، والتي من المقرر أن تنتهي يوم السبت.

وتنص الصفقة على تمديد تلقائي لمدة 120 يوما أخرى ما لم يقرر أحد الطرفين الانسحاب أو تعديله.

وبالتوازي مع الاتفاقية الأصلية، تعهدت الأمم المتحدة بالمساعدة في ضمان تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية دون عوائق.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، متحدثا بعد اجتماعات مجموعة العشرين في بالي، إن الأمم المتحدة تعهدت بالوفاء بشروط حكومته للتوصل إلى اتفاق.

وقال إن ذلك يشمل التأكد من أن أوكرانيا لا تستخدم ممر التصدير للأغراض العسكرية، وتمكين شحنات الحبوب والأسمدة الروسية، والسماح لبنك روسيلخززبانك المملوك للدولة بالعمل بأسعار تأمين "طبيعية" كاملة.