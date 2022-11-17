ضبط 165 طن أرز مدعم مهربة بغرض الاحتكار في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بإشراف على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة تموينية مكبرة من مديرية التموين بدمياط بالتنسيق مع قطاع الرقابة بوزارة التموين والإدارة العامة لمباحث التموين وبتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط لمحاربة الجشع ومنع الاحتكار والمضاربة على الاسعار وحجب السلع عن التداول .

وتم تشكيل عدة حملات للتفتيش على المخازن السرية والمضارب غير المعتمدة حيث أسفرت عن ضبط كمية أرز شعير قدرها ١٦٥ طنا مهربة بغرض الاحتكار والمضاربة على سعرها بالأسواق .

وتم ضبط ( ٨٥ طن أرز بإحدى المنازل المهجورة +٨٥ شيكارة كيماوى محظور تداولها بالأسواق ،وتم التحفظ عليها بعد صدور إذن من النيابة العامة ) ، كما تم ضبط كمية ٨٠ طنا أخرى بـ ٣ مخازن سرية واحدى المضارب الغير مرخصة بناحية مركز الزرقا .

وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحاضر الخاصة والعرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحوها.