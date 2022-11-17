هبوط اضطراري لطائرة بعد قيام مخمور بالاعتداء على مضيفة بفرنسا

يواجه رجل بريطاني المحاكمة في فرنسا لقيامه برفع يده على تنورة مضيفة جوية والاعتداء عليها في رحلة من المملكة المتحدة إلى إسبانيا، وفق ما ذكرت صحيفة دايلي إكسبريس البريطانية.

هبوط اضطراري



واضطرت الطائرة جيت 2 للهبوط اضطراريا بعد أن أعلنت الشابة التي تعمل مضيفة جوية أن البريطاني الذي كان مخمورًا بشكل خطير، و البالغ من العمر 66 عامًا، قام بالاعتداء عليها في رحلة صباحية.



وقال ممثلو الادعاء الفرنسيون إن الرجل، وهو على المعاش، أُطلق سراحه الآن، وهو تحت المراقبة القضائية ويجب أن يمثل أمام المحكمة في 13 ديسمبر .

يبعد المطار في فرنسا حوالي ثلاث ساعات و 50 دقيقة بالطائرة عن الوجهة في إسبانيا التي كان المسافرون يأملون في الوصول إليها.

حوادث هبوط بسبب المخمورين

ويعد هذا أحدث حادث تسبب فيه البريطانيون المخمورون في تحويل مسار رحلات الطائرات.

في سبتمبر، تم تحويل رحلة طيران رايان إير بين مانشستر في إنجلترا وجزيرة تينيريفي الإسبانية بعد أن تسبب ركاب مخمورون في حدوث فوضى. وبحسب ما ورد تبول رجل على مقعد.

وبحسب ما ورد لم يكن أمام الطيار أي خيار سوى الهبوط الاضطراري للطوارئ في جزيرة بورتو سانتو البرتغالية.

وفي مايو ، أجبر راكب طائرة من طراز جت 2 كانت متجهة إلى بريطانيا على الهبوط في البرتغال.



وكان من المقرر أن تصل تلك الرحلة من جران كناريا إلى نيوكاسل ولكن بدلاً من ذلك اضطرت إلى الهبوط في بورتو ، على بعد 1100 ميل من وجهتها.