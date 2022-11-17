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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: إحباط محالة هجوم أوكرانية على محور كراسنوليمان وقتل 100 جندي

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إحباط محاولات هجوم أوكرانية على محور كراسنوليمان والقضاء على نحو 100 جندي أوكراني.

وأضافت الوزراءة في بيان لها اليوم، أن القوات الروسية اعتراضت 11 قذيفة هيمارس في مقاطاعات دونيتسك ولوجانسك وخيرسون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن هجوم عالي الدقة على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة في الأراضي أوكرانيا؛ مؤكدة أنها الضربات كانت على مسافة لا تقل عن 35 كم من الحدود الأوكرانية البولندية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إن: "تصريحات مصادر أوكرانية ومسؤولين أجانب بشأن مزاعم سقوط صواريخ روسية في قرية بشيفودوفيه البولندية استفزاز متعمد يهدف إلى تصعيد الموقف".

وتابعت بالقول إن: "ضربات عالية الدقة استهدفت الأراضي الأوكرانية على بعد 35 كم على الأقل من حدودها مع بولندا"

وأوضحت أن حطام الصاروخ الذي سقط في بولندا يشير إلى أنه من منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية إس-300.

الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية هيمارس دونيتسك لوجانسك خيرسون

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