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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفعة لـ بايدن.. الكونجرس يفتح تحقيقا ضد جرائم نجل الرئيس الأمريكي

هانتر بايدن
هانتر بايدن

أمضى المشرعون الجمهوريون شهورا في التهديد بإطلاق تحقيق في الكونجرس مع نجل الرئيس بايدن، مشيرين إلى مخالفات أخلاقية مزعومة ومعلومات حول مخالفات جنائية محتملة تتعلق بصفقات تجارية مع رجال أعمال أجانب تم جمعها من جهاز كمبيوتر محمول تركه هانتر في ورشة لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ولاية ديلاوير في عام 2019.

وأعلن الجمهوريون في مجلس النواب، اليوم الخميس، عن إجراء تحقيق رسمي في أنشطة هانتر بايدن، مشيرين إلى أنشطة إجرامية محتملة.

وقال جيمس كومر، العضو البارز في  الرقابة والإصلاح، في مؤتمر صحفي في واشنطن، إلى جانب النائب جيم جوردان والجمهوريين الآخرين “اليوم سنقدم لكم شيئا لم تعتادوا عليه جميعا فيما يتعلق بتحقيقات الكونجرس، وهذا دليل”.

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وأضاف: “لقد تحدث الجمهوريون في لجنة الرقابة والإصلاح مع العديد من المبلغين عن المخالفات حول العديد من المخططات التي تنطوي على عائلة بايدن، وراجعوا الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن وتلقوا وثائق حول معاملات لم تكن معروفة من قبل. ما وجدناه كان خطط عمل تستهدف أهدافا في جميع أنحاء العالم على أساس استغلال النفوذ، بما في ذلك مع أشخاص مرتبطين ارتباطا وثيقا بالحكومات الأجنبية مثل الصين وروسيا “.

وأكد كومر: “وجدنا أيضا خططا مقرها في أمريكا حيث خدعت عائلة بايدن المستثمرين بمئات الآلاف من الدولارات، وكل ذلك بمشاركة جو بايدن ومعرفته”.

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