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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشيدا بـ بايدن.. شولتز يعلق على إعلان ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

المستشار الألماني،
المستشار الألماني، أولاف شولتز

علق المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، على إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن محاولة ترامب لإعادة انتخابه لم تترك انطباعا كبيرا عنه.

 

وأضاف شولتز، في مقابلة مع محطة "إن تي في" أنه يأمل أن يرفض الناخبون الأمريكيون مرة أخرى الشعبوية في انتخابات 2024 الرئاسية.

 

وفي حديثه في بالي، عقب قمة مجموعة العشرين هناك، أشاد المستشار الألماني أيضا بالرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، ووصفه بأنه "سياسي ذكي للغاية وذو خبرة كبيرة يتعامل مع الأسئلة المتعلقة بالتنمية العالمية" و "شخص عابر للأطلسي مهم".

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وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق إن "عودة أمريكا تبدأ الآن"، معلنا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

 

وأضاف ترامب في خطاب من فلوريدا بشأن خططه السياسية، أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يحصل على ولاية رئاسية ثانية.

 

وتابع: "بايدن يقودنا نحو حرب نووية.. والديمقراطيون قسموا بلدنا وجعلوه راكعا بشكل لم يسبق له مثيل"، مشيرا إلى أن إدارة بايدن دمرت الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الماضيين.

وبعد وقت قصير من إعلان والدها ترشحه للرئاسة في عام 2024، قالت إيفانكا ترامب: إنها لن تشارك في حملة والدها الانتخابية، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت إيفانكا في بيان نُشر على إنستجرام مساء أمس الثلاثاء: "هذه المرة، أختار إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة".

وأضافت: "بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه  سأفعل ذلك بعيدًا عن الساحة السياسية".
 

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