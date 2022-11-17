انتقد الناتو وأشاد بـ بوتين.. طرد نائب من حزبه في ألمانيا

قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، إن حزب اليسار الألماني، يستعد لطرد النائب الألماني، ديتر ديم، من الحزب بسبب انتقادات متكررة لحلف شمال الأطلسي “الناتو" وإشادته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت “دير شبيجل” إلى أن أعضاء حزب اليسار نفذ صبرهم من تصريحات ديم الجدلية.

وقالت المجلة، إن ديم صرح في وقت سابق، بأن "أكبر منظمة إجرامية بعد قوات الأمن الخاصة النازية هي الناتو. وما زال الناتو هذا حتى يومنا هذا".

كما أشاد ديم، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوائل فبراير كشخصية بارزة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي رجل دولة غربي أن يضاهيها.

وأفادت قناة “ZDF” الألمانية بأن أيام السياسي ديتر ديم في حزب اليسار باتت معدودة، حيث تم فتح قضية لطرده.

ومن جهته، أكد السياسي الألماني على "تويتر" أنه لا يعرف شيئا عن نية طرده من الحزب.