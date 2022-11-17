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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنقاذ عشرات الفلسطينيين بـ شواطئ ليبيا واليونان

فلسطين
فلسطين

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بأنه تم إنقاذ عشرات المواطنين الفلسطينيين على شواطئ ليبيا واليونان.

ومن جانبه؛ قال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني ، أحمد الديك إن "سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا تتابع إنقاذ مركبين لمهاجرين غير شرعيين، الأول قبالة سواحل مدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس، ومن المحتمل أن يكون على متنه حوالي 6 مهاجرين فلسطينيين موجودين الان في مركز الهجرة غير الشرعية غرب ليبيا".

كما أشار إلى أنه "تم إنقاذ المركب الثاني قبالة سواحل مدينة مصراتة، حيث تم العثور على 16 مهاجرا فلسطينيا من بينهم 4 سيدات، تم توقيفهم جميعا في أحد المراكز بالقرب من مدينة مصراتة وجميعهم من حملة الوثائق السورية".

و ذكر بأن "سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع الأنباء الأولية التي وصلتها بشأن مركبين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة كوس اليونانية"، مبينا أنه "تم إنقاذ 4 مواطنين فلسطينيين كانوا على متن أحد المركبين وهم متواجدون حاليا في مراكز التوقيف وتتابع السفارة أوضاعهم".

وأوضح أنه لم تتضح بعد المعلومات بشأن المركب الثاني وعدد المواطنين الفلسطينيين الذين على متنه، حيث تتابع السفارة هذه القضية مع الجهات اليونانية المختصة وسيتم الإعلان عن أية تفاصيل جديدة تردنا بهذا الخصوص".

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