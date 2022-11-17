بورصة السيارت | ارتفاع سعر كيا اكسيد 170 ألف جنيه

شهدت السيارة كيا اكسيد موديل 2022، ارتفاعًا جديدًا بالقيمة التسويقية تراوحت بين 160 ألف و 170 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي لفئة الكروس اوفر الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة كيا اكسيد موديل 2022 في مصر بعد اخر زيادة.

كيا اكسيد موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة كيا اكسيد موديل 2022

الفئة الاولى High Line كيا اكسيد موديل 2022 بسعر 699.900 جنيه بدلاً من 539.900 جنيه اي بزيادة قدرها 160 الف جنيه.

الفئة الثانية Top Line كيا اكسيد موديل 2022 بسعر 759.900 جنيه بدلاً من 589.900 جنيه بزيادة بلغت 170 الف جنيه.

كيا اكسيد موديل 2022

القدرات الفنية للسيارة كيا اكسيد موديل 2022

كيا اكسيد موديل 2022

تقدم السيارة كيا اكسيد موديل 2022 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 253 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي طراز DSG مكون من 7 نقلات.

كيا اكسيد موديل 2022

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة كيا اكسيد موديل 2022 من الوقود نحو 6.1 لتر عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، بينما يمكنها الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 في مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية