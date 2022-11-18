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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عيار 24 سجل 1454 جنيهًا.. تعرف أعلى أسعار الذهب اليوم

صدى البلد

قدَّمت الإعلامية هند النعساني تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 18-11-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2022

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2022

أسعار الذهب اليوم 


ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

 

ومن خلال التقرير التالي، وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الجمعة 18 نوفمبر 2022، في أسواق الصاغة.  

سعر الذهب اليوم 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1454 جنيهًا للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1272 جنيهًا.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1090 جنيهًا للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 10167 جنيهاً. 


اسعار مصنعية الذهب في مصر


وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتُعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو الدول العربية.

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