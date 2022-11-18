عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب محور عمرو بن العاص.. إغلاق جديد بشارع الهرم

صدى البلد

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة بمحيط اغلاق جديد بشارع الهرم بسبب اعمال انشاء محور عمرو بن العاص. 

وأعلنت إدارة مرور الجيزة عن تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص وذلك أعلى شارع الهرم وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربيني "المطبعة" بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة .

ويستلزم الأمر استقطاع حارة مرورية من شارع الهرم في الموقع المشار اليه نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ( ونش رفع عملاق ) وذلك لمدة (يومان) بدأت اليوم الجمعـة الموافـق مـن الســـــاعة ١٢ صـباحا حتـى الساعة ١٠ صباحاً وتستمر غدا السبت الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٢ من الساعة ١٢ صباحا حتى الساعة ٥ صباحاً . 

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

مرور الجيزة اغلاق جديد بشارع الهرم محور عمرو بن العاص تركيب الكمر الخرساني شارع الشيخ الشربيني إستقطاع حارة مرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرداد تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

أوشك أن يمزق "طرحة" العروس..عريس مصري يرقص في حفل زفافه بطريقة هيستيرية

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

شوبير يحسم الجدل حول انضمام نجم الأهلي للزمالك بالميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

على شكل سلحفاة| حقيقة تدشين السعودية أكبر يخت في العالم.. شاهد

مدبولي: الاتجاه لتوطين الصناعة الدوائية لدعم قطاع الصحة وتوفير احتياجات المواطن

الحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يصعد 57 جنيها

8 جزاءات تأديبية يجوز توقيعها على الموظف.. و5 شروط لمحوها

الحد من استخدام الوقود الأحفوري.. أبرز مخرجات مؤتمر قمة المناخ بـ شرم الشيخ| فيديو

هشام آمنة: توقيع عقدين لاستكمال البنية الأساسية لمنظومة النظافة بـ 04.2 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

2500 فرصة عمل .. كل ما تريد معرفته عن ميناء 6 أكتوبر الجاف

في عيد ميلادها.. 10صور أثارت الجدل لـ نوال الكويتية قبل وبعد عمليات التجميل

بعد اعتذار النجمة الكولومبية.. شاكيرا الغلابة ميريام فارس تثير الجدل في أغنية المونديال

بالأحمر.. روبي تفاجئ متابعيها بإطلالة غير تقليدية

فيديو

الخير في أمتي.. طالب يثير ضجة على مواقع التواصل| فيديو جراف

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ