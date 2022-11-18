بسبب محور عمرو بن العاص.. إغلاق جديد بشارع الهرم

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة بمحيط اغلاق جديد بشارع الهرم بسبب اعمال انشاء محور عمرو بن العاص.

وأعلنت إدارة مرور الجيزة عن تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص وذلك أعلى شارع الهرم وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربيني "المطبعة" بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة .

ويستلزم الأمر استقطاع حارة مرورية من شارع الهرم في الموقع المشار اليه نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ( ونش رفع عملاق ) وذلك لمدة (يومان) بدأت اليوم الجمعـة الموافـق مـن الســـــاعة ١٢ صـباحا حتـى الساعة ١٠ صباحاً وتستمر غدا السبت الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٢ من الساعة ١٢ صباحا حتى الساعة ٥ صباحاً .

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .