الصلاة والسلام على النبي.. شرف عظيم يناله المصلي بهذه الصيغة

فوائد الصلاة والسلام على النبي.. يغفل الكثيرون عن فوائد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فمنها موافقة المصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الله تعالى عليه، حيث قال تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما).

الصلاة والسلام على النبي

وقال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، في بيان فوائد الصلاة والسلام على النبي إن اختلفت الصلاتان؛ فصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم دعاء وسؤال وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف.

وتابع: وقد رغب الشرع الحنيف في أن يقوم المسلم بما يوافق صفات الله عز وجل لا سيما ما يعرف بصفات الجمال كالإحسان والعفو والصفح الخ قال تعالى (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) وقال تعالى ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم )، كما جاء مثل ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبوداود بسند صحيح رقم (4943) كما رواه أحمد والترمذي والحاكم انظر صحيح الجامع (3522 ) .

ومن فوائد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الامتثال لأمر الله تعالى وطاعته في كل مرة يصلي فيها المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ).

وقوله تعالى ( صلوا عليه وسلموا تسليما ) أمر من الله تعالى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائدها طاعة الله ورسوله فى كل مرة يفعل فيها المسلم ذلك ينال شيأ من بركات تلك الطاعة وما أعظم تلك البركات، ومنها أن ذلك يدخله في رحمة الله تعالى (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون)، ومنها أن ذلك العمل الجليل من الأعمال التي تورث الحياة الأبدية والنعيم المقيم (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) وما إلى ذلك من الفضائل فعليكم أيها الأحباب بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن أعظم ما يقال من صيغ الصلاة على النبي الصيغة الإبراهيمية في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد، وجاء أن النبي ﷺ قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة".