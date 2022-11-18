بفستان أنيق.. سلمى عادل تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

خطفت الأنظار المذيعة سلمى عادل وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال٤٤.

تألقت سلمى عادل في فعاليات مهرجان القاهرة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود المصنوع من القماش الستان الراقي.

انتعلت سلمى عادل حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي كشفت عن أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سلمى عادل على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها وجمال ملامحها.

سلمى عادل

سلمى عادل

سلمى عادل