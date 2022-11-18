أحمد شيبة يصل الإمارات لافتتاح مهرجان الشيخ زايد

يصل المطرب أحمد شيبة إلي الإمارات مساء اليوم استعدادا لافتتاح فعاليات مهرجان الشيخ زايد المقام في أبو ظبي من الفترة ١٨ نوفمبر وحتى ١٨ مارس المقبل.

ومن المفترض أن يقدم شيبة في حفل غدا مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة مع شندي ودولسيكا.

وطرح كل من المطرب الشعبي أحمد شيبة ونجوم المهرجانات إسلام شندي و دولسيكا ، أغنيتهم الجديدة “money” .

وانتهي الثلاثي من تسجيل الأغنية في أحد الاستديوهات منذ فترة، وقاموا بعد ذلك بتصويرها.

عودة أحمد شيبة للغناء بعد وفاة شقيقه

وعن عودته للعمل، أكد أحمد شيبة أنه يخشى أن يفهمه الناس بشكل خاطئ، ولهذا خرج ليوضح الأمر في بث مباشر، وقال: "أنا نزلت الشغل مش عشان الفلوس، غصب عني، شغلتي صعبة جدا، بيبقى فيه حزن، ولازم ننزل نشتغل، وبنخش نفرح الناس، بس الله أعلم باللي جوانا، كل واحد بيبقى فيه حزن في قلبه، والفرقة رزقها يوم بيومه، عشان محدش يفهمني غلط أنا نزلت بقالي 3 أيام لأن فرقتي تقريبا 50 فرد، رزقهم يوم بيومه".

وكان أحمد شيبة، أعلن قبل أسبوعين تقريبا وفاة شقيقه "محمود"، وكتب عبر "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالي أخويا محمود شيبة، ستشيع الجنازة من أمام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القباري، ولا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم".