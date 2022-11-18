بعد تحرك الوزير.. إدارة عابدين التعليمية تتبرأ من خطاب "مشروبات +18"

بسبب فشلها في صياغته ..

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد انتشار خطاب رسمي من إدارة عابدين التعليمية مكتوب باللغة العامية التي وصفها رواد فيس بوك بـ "الركيكة" ، رغم انه خطاب رسمي مختوم بـ "ختم النسر" وصادر من إدارة تابعة لـ "التربية والتعليم".

جاء في الخطاب الرسمي المثير للجدل والذي تم إرساله لمديري المدارس الرسمية والخاصة بإدارة عابدين التعليمية:

“بناء على ما ورد الينا من مديرة الصحة المدرسية بالمنطقة الطبية انها لاحظت في عدد كبير من فصول مدارس ادارتنا ان الاولاد بيقوموا بشراء مشروب اسمه ستينج بيتم شراءه من خارج المدرسة ، وده مشروب طاقة مكتوب عليه تحذير انه ممنوع تحت 18 سنة لكن الاولاد بيشتروه كتقليد لبعضهم البعض .. والمشروب ده بيزود ضربات القلب وبيزود الفشل الكلوي والنشاط المفرط والوفاة المفائة والكثير من الاثار الجانبية الخطيرة ، وطبعا ده مشروب غير مسموح به للسن الصغير وغير معلوم المصدر ، واحيانا الاولاد بيشربوا عدد كبير منه في اليوم مالواحد مما قد يؤدي الى حدوث مشاكل صحية خطيرة ، لذلك نرجو من سيادتكم متابعة الاولاد في المدارس وابلاغ اولياء الامور متابعة ابنائهم ومتابعة ما يتم شراءه من خارج المدارس والتنبيه المستمر عليهم بعدم شراء ما يضرهم وخصوصا المرحلة الابتدائية والاعدادية فهؤلاء الابناء امانة بين ايدينا جميعا”.

ومن جانبها علقت أماني الشريف مؤسس اتحاد المدارس التجريبية قائلة: الغريب أن هذا المنشور مكتوب عليه انه صادر من لجنة الصحة والبيئة بمديرية التربية والتعليم ، فهل لجنة الصحة والبيئة تكتب بهذه اللغة الركيكة؟ وتنقل منشورات الفيس بوك كما هي بدون حتى أي تنقيح أو تعديل أو كتابة بلغة تناسب التربية و التعليم؟.

وقال أحمد عبد اللطيف - ولي امر : ايه الأسلوب الركيك في الكتابة لا حول و لا قوة إلا بالله هل هذه منشأة تعليمية؟.

وقال محمد ماجد : ما شاء الله ع اللغة العربية . مش عارفين يكتبوا كلمتين عربي على بعض.

وقالت راندة خالد : وإيه لازمة الرسالة ف ورقة وهيا مكتوبة بالعامية والاسلوب دا ما كانوا بعتوها ع الواتس اب اسهل؟

وقالت نهى محمد : جميل البيان الرسمى اللى مكتوب فيه " وده مشروب طاقه " اين مفردات اللغة ، وقال سمير غنيم : مكتوب باللغة الركيكة دي وعليه ختم النسر ؟ ده اللى كتب المنشور ده بيشرب البتاع دا .. والمفروض يرجع سنة رابعة.

وزير التعليم يكلف المدارس بمنع بيعه

وعلى الفور تحرك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لحماية طلاب المدارس من خطورة تناول طلاب المدارس لمثل هذه المشروبات بعد تداول الخطاب المذكور.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدر تعليمات عاجلة لكافة المديريات التعليمية، بمراجعة كافة المنافذ المسئولة عن بيع منتجات المشروبات والحلوى للطلاب بمختلف المدارس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد إن الوزير شدد على جميع مديري المديريات التعليمية بمنع بيع المنتجات مجهولة المصدر والتي تمثل خطرا على صحة أبنائنا الطلاب.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : سيتم اصدار كتاب دوري رسمي موقع من وزير التربية والتعليم غدا ، يشمل توجيهات وزير التربية والتعليم بهذا الشأن ، لتكون على مكاتب مديري مديريات التربية والتعليم بشكل رسمي وتصبح واجبة التنفيذ في جميع مدارس الجمهورية .

مفاجأة .. إدارة عابدين تتبرأ من الخطاب بعد السخرية من “لغته”

وبعد انتشار الخطاب المذكور بشكل واسع على السوشيال ميديا وتحرك وزير التربية والتعليم ،فاجأت ادارة عابدين التعليمية الجميع بتبرؤها من هذا الخطاب "رغم انه مختوم بختم النسر وموقع بشكل رسمي" ، وذلك لرفع الحرج بعد ان سخر الجميع من اللغة العامية الركيكة المكتوب بها الخطاب.

ازمة انتشار مشروبات 18 في المدارس