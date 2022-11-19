عضو مبادرة إبدأ: نهدف إلى تخفيض نسبة الواردات والاعتماد على المنتج المحلي

قال مينا ماهر إدوارد عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن الهدف من المبادرة الاعتماد على المنتج المحلي وتخفيض نسبة الواردات، وبدأنا على أكثر 10 قطاعات تزداد الواردات منها في الفاتورة الإستيرادية لمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تعمل أيضا على حل المشكلات والتحديات التى تواجه المصانع القائمة بالفعل، وأيضا عقد شراكات كبرى لاستقدام التكنولوجيا الحديثة إلى مصر.

وأشار إلى إن مبادرة "ابدأ" هى مبادرة شبابية تم تدشيها بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة، وتختص بتنمية العنصر البشري ودعم وتوطين الصناعات الوطنية.