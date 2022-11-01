منها توفير فرص عمل للشباب .. ثلاثة أهداف رئيسية لمبادرة ابدأ

قالت الدكتورة أية حسام، عضو فريق مبادرة أبدأ، إن هناك ثلاثة أهداف رئيسية لمبادرة أبدأ، الأول: هو توطين الصناعة، والثاني: تقليل الفاتورة الإستيرادية، والثالث: توفير فرص عمل للشباب.

وأضافت "حسام" خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنه كان يتم العمل على محور التمكين الإقتصادي لحياة كريمة، موضحة أن مستهدف مبادرة أبدأ متغير جدا، ولكن تم إستهداف العام السابق للتقليل من الفاتورة الإستيرادية 16 مليار دولار، وتم إنشاء 64 مشروع نجحوا فى تقليل تلك النسبة.

وتابعت أن هناك مشروعات ضمن المبادرة إنتاجها سيبدأ خلال هذا العام، لافتة إلى أن تلك المشروعات تضمن مصنع لمكونات محطات تحلية المياه، وتوسعات لمصنع خاص بتصنيع تروبمات الصرف.