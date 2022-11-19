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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ارتدت 3 فساتين فى حفل زفافها.. بلوجلر تثير الجدل على السوشيال

البلوجر نادية الخولى
البلوجر نادية الخولى

تصدرت البلوجر نادية الخولي  الشهيرة على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تريند موقع جوجل بعد ظهورها بثلاث فستاين فى حفل  زفافها اثناء فرحها اليوم، وهو عرضها للانتقادات من قبل البعض معلقين : حرام والله الشباب".

 

الفستان الاول.. 

ارتدت فستان منفوش و مطرز أثناء وضعها المكياج وهو ما افتكره البعض من متابعيها بفستان الزفاف.

الفستان الثانى فستان الزفاف الاصلى..

وظهرت البلوجر نادية الخولي ، بفستان مستوحى من فساتين السندريلا منفوش بالستان الابيض المطرز بالفضى و الذى جاء من تصميم مصمم الأزياء الشهير المصرى سامو هجرس وهو ما علق عليه المتابعون :": الفستان ده يجيله بـ مليون جنيه.. والبعض الاخر نال إعجابهم بدون تعليق زائد عن الاعجاب".

واستوحت العروسة ديكور الفرح من قصة سندريلا، كما انها لم تتخل عن شكل “حذاء سندريلا”.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادية الخولي على الحجاب المحتشم ووضعت لها خبيرة التجميل مى الباهى بعض اللمسات الانيقة و المميزة من الماكياج الهادئ.

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الفستان الثالث..

وجاء اللوك الثانى ، بفستان فضى منفوش لامع و اعتمدت على وضع المكياج الصاخب من احمر الشفاه الاحمر.

 

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نادية البلوجر نادية فرح نادية الخولى

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