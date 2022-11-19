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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهندسين الإسكندرية تناقش تطبيقات النانو تكنولوجى وتعظيم قيم الصحة المهنية

ندوة بنقابة المهندسين
ندوة بنقابة المهندسين في الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة السلامة والصحة المهنية برئاسة المهندس محمد فتح الباب، اليوم الجمعه، ندوة بعنوان "تطبيقات النانو تكنولوجي وتعظيم قيم السلامة والصحة المهنية" فى مبنى النقابة بالشاطبى وحاضر فيها الدكتور السيد جادو بلال أستاذ علوم المواد كلية الهندسة جامعة فاروس.
وفى كلمته؛ قال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ،أن من الموضوعات الحيوية حاليا هو انتاج الهيدروجين الاخضر والذى تناولك مؤتمر المناخ COP27 فى شرم الشيخ واهتمام القيادة السياسية بموضوعات حماية البيئة من التغييرات المناخية ومن هذا المنطلق تناولت لجنة السلامة والصحة المهنية تكنولوجيا المواد النانومترية وتطبيقاتها فى انتاج الهيدروجين والتى كانت ضمن توصيات المؤتمر.

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واضاف أن لجنة السلامة والصحة المهنية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية تهتم بكافة الموضوعات التى تهم المهندس وتوعيته من أخطار  المهنه أثناء  العمل واستضافة متخصصين فى هذا المجال لتوعيته وحمايته  .    

بينما قدم  الدكتور السيد جادو بلال أستاذ علوم المواد كلية الهندسة جامعة فاروس، الشكر لنقابة المهندسين لمناقشة الموضوعات الهامة والحيوية التى تهم قطاع كبير من المهندسين فى تخصصاتهم المهنية .

وناقشت الندوة تكنولوجيا المواد النانومترية المتراكبة وتطبيقاتها في انتاج الهيدروجين الاخضر ومعدات السلامة والصحة المهنية ، التعريف بمصفوفة المركبات النانومترية، والتطبيقات المختلفة  لتكنولوجيا المركبات النانومترية، الاستخدامات الهندسية للمواد المتراكبة النانومترية.

كما ناقشت صناعة مواد الطاقة وانتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه ، الحماية الكاثودية للاسطح والمنشآت من عوامل التعرية ، الاستخدامات المختلفة للمواد النانونية فى مجال السلامة، صناعة ملابس الإطفاء ومواد الاطفاء، الاستخدامات المختلفة للمواد النانونية فى الصحة المهنية، القضاء السريع على الجراثيم والأوبئة باستخدام المواد النانونية الفعالة.

وفى نهاية اللقاء تم تسليم شهادات تقدير المشاركين فى الندوة والتقاط الصور التذكارية.

الاسكندرية تكنولوجيا شرم الشيخ القيادة السياسية نقابة المهندسين الصحة المهنية الهيدروجين الاخضر كلية الهندسة

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