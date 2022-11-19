السياحة: منطقة الصوت والضوء لم تعد حكومية وسعر التذكرة 80 جنيها

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن منطقة الصوت والضوء أصبحت قطاع خاص، ولم تعد تابعة للحكومة الآن، والشركة اللي أخدت المنطقة عايزة تستفيد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" من حقه الاستفادة من المنطقة، وجعل التذاكر بالدولار، لأنه هيصرف على تطوير المنطقة بالدولار، وإحنا عايزين هذه المنطقة تتحول لمنطقة مهرجانات للأغنيات العالمية".

وأوضح:"المصريين هيكون لهم يوم، وهو يوم اللغة العربية وسعر تذكرته هيكون 80 جنيه، لكن لو عايز يحضر في يوم الأجانب، هيدفع التذكرة بالدولار".