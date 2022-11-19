ساديو ماني يظهر في وضع صعب بعد إجراء جراحة بالقدم|شاهد

ظهر النجم السنغالي ساديو ماني لأول مرة، عقب إجراءه لجراحة ناجحة على مستوى شظية قدمه اليمنى، والتي أجراها مساء الخميس.

وأصدر بايرن ميونخ بيانًا أمس الخميس قال فيه إن ساديو ماني أجرى عملية جراحية ناجحة، بواسطة البروفيسور كريستيان فينك والدكتور آندي ويليامز، لذلك لم يعد متاحًا للمنتخب السنغالي في كأس العالم، نتمنى لك الشفاء العاجل يا ساديو، نحن نفكر فيك".

ونشر ساديو ماني صورة له من أمام المستشفى بعد الجراحة وهو يسير على عكازين، ووضع صورة لعلم السنغال وقلب.

عودة ماني للملاعب..

ومن المتوقع أن يعود ماني بعد 3 أشهر من الآن، وهناك احتمالية أن يغيب عن مباراة باريس سان جيرمان في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم غياب المهاجم ساديو ماني عن المنتخب الوطني في كأس العالم التي تنطلق غدا الأحد، بسبب الإصابة التي ستحرمه من الانضمام للفريق في قطر.

وكان مهاجم بايرن ميونخ الألماني قد سافر مع الفريق على أمل أن يتمكن من التعافي خلال الأسابيع القليلة المقبلة للمشاركة مع أسود التيرانغا بالمجموعة الأولى التي تضم قطر والإكوادور وهولندا.